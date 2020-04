Collezione Miss Bikini 2020: tutte le novità del noto brand di costumi

La bella stagione è ormai prossima ad arrivare, e con l’avvicinarsi dell’estate viene naturale pensare ai costumi da sfoggiare. Nonostante manchino ancora alcuni mesi, il brand “Miss Bikini” ha già lanciato numerose idee innovative, una nuova collezione di costumi da bagno che, al pari delle precedenti, non manca di originalità e stile. Ma vediamo le nuove tendenze beachwear 2020: i bikini e i costumi da bagno interi per donna.

I nuovi bikini beachwear trends 2020: costumi da bagno donna adatti alle esigenze di ognuna

Il brand Miss Bikini si è sempre contraddistinto per le sue collezioni colorate, ma se le linee precedenti erano in grado di differenziarsi da altri brand per l’originalità impressa nei modelli, nel 2020 il brand ha lanciato una collezione senza precedenti, caratterizzata da una grande varietà di modelli adatti alle esigenze di stile di ognuna: i costumi mare della linea Shine, India Pop, pitone e tante altri. Con Miss Bikini le donne trovano sempre il costume da bagno più adatto alle loro esigenze, perché la nuova collezione include una linea molto varia. Vediamo dunque le nuove serie lanciate da Miss Bikini per l’estate 2020.l

Moda bikini 2020: le nuove tendenze beachwear dell’anno

La collezione costumi da bagno di Miss Bikini prevede innanzitutto una serie adatta alle donne che amano i bikini dal taglio sexy, la serie “Shine”: con un ampio catalogo di modelli sgambati, con slip di tendenza anni ’70 ma rivisitati in chiave micro e stringati. I tessuti della nuova collezione si caratterizzano per la grande originalità: i modelli presentano fantasie laminate e iridescenti (anche con frange lurex), tessuti scintillanti e devorè lurex, spesso caratterizzati da paillettes sgargianti e accenni di luce. La Serie “Fiore”, invece, si caratterizza per i modelli con stampe luminose e fresche, capaci di imprimere ai bikini un sapore primaverile (i vari modelli si distinguono infatti per le paillettes cangianti e le passamanerie “crochet” con inserti luce, spesso valorizzati con pompon appariscenti e dallo stile etnico).

Tra le nuove tendenze moda mare 2020 figura anche la serie “Mandala”, dei costumi da bagno Miss Bikini disponibili in vari colori, caratterizzati da paillettes scriventi in viola/indaco e albicocca/cipria matte; valorizzati da appariscenti anelli metallici “in mix to match” (molti modelli si presentano con una stampa e paillettes, mentre altri impreziositi completamente da paillettes). Le stampe dei costumi da bagno si presentano varie: a maxi rosoni colorati e, in alcuni modelli, con scollature più o meno evidenti (le donne più esigenti possono scegliere i modelli con le treccine colorate, abbinate a piccole paillettes a contrasto).

La serie farfalle: i modelli moda mare 2020 per le donne più romantiche

Miss Bikini da sempre propone al pubblico femminile una vasta gamma di costumi da bagno: interi, bikini e trikini, tutti stravaganti e di tendenza. Ma le donne che amano i bikini semplici possono optare per la serie “farfalla”, che comprende una vasta gamma di modelli con grandi stampe di ali di farfalla (i bikini presentano anche dei gradevoli maxi strass, capaci di ravvivare i disegni con tocchi di luce). Alcuni modelli si presentano ricchi di accessori, con piume naturali e altre applicazioni.

I nuovi costumi Miss Bikini più stravaganti: la serie pitone e i modelli india-pop

La nuova collezione Miss Bikini 2020 ha pensato anche alle donne più stravaganti, che amano esprimere se stesse attraverso i modelli pitonati e appariscenti. La serie “pitone”, in particolare, si presenta in due versioni: la prima “evergreen” (con modelli dai toni marroni) e la secondo con colori brillanti (fucsia, arancio, verde lime) con stampe pitonate e caratterizzate da strass lucenti a disegno “snakeskin” (i costumi si presentano arricchiti con accessori “oro savage” e sassi, con piume naturali e di cuoio). Le donne più estrose possono ricorrere ai modelli più sexy, come quelli richiamanti il celebre stile “Tarzan”. I modelli della serie “india-pop”, invece, presentano lavorazioni “macramè” realizzate a mano, e i modelli si caratterizzano per le preziose “sabbie” che avvolgono la silhouette (molti bikini della serie sono arricchiti con eleganti accessori gioiello, che si posano sui costumi rendendo raffinate le sgambature (in oro e ottone antico, con foglioline lanciformi). Alcuni modelli della serie presentano anche caratteristiche stampe etno-pop.