Mytheresa collabora con Christian Louboutin per creare delle ciabatte fashion per un estate molto cool. Il rivenditore offrirà una capsule estiva di Louboutin e i clienti potranno scoprire le esclusive calzature attraverso una nuova esperienza AR (augmented reality).

Le Rainbow Louboutin

I sandali Rainbow di Mytheresa, che ha scelto Christian Louboutin per la sua ultima capsule, sono una gamma esclusiva di ciabatte. Ma anche infradito e sneakers per l’estate. Le scarpe, impreziosite dalle tipiche punte Louboutin, sono disponibili in un arcobaleno di colori vivaci per evidenziare l’estro del marchio. I prezzi vanno da 140 sterline a 635 sterline. Per celebrare il lancio, il rivenditore introdurrà anche l’augmented reality experience in collaborazione con la piattaforma AR Phantom. La funzione, accessibile tramite codici QR scansionabili sulla confezione di Mytheresa, consentirà ai clienti di giocare con la collezione sui loro telefoni. Ma anche vedere i pezzi in 3D, scambiare i colori e scattare foto da condividere sui social media.

Il metodo di vendita tramite l’AR

Christian Louboutin non è estraneo all’AR: da quando sono stati infatti imposti blocchi in tutto il mondo e gli eventi sono stati annullati, ha presentato collezioni tramite avatar sull’app di social gaming Zepeto e, più recentemente, ha creato la sua Loubi Airways utilizzando la realtà aumentata. «I nostri clienti apprezzano che offriamo loro prodotti e contenuti unici e questa è la prima volta che presentiamo loro un’esperienza AR, che dà davvero vita a una collezione», ha affermato l’amministratore delegato di Mytheresa Michael Kliger.

Christian Louboutin è in crescita

Offrire capsule esclusive è stato un pilastro fondamentale nella strategia del rivenditore con sede a Monaco, che ha lavorato con tutti, da mega marchi come Bottega Veneta a emergenti come Marine Serre per le sue capsule nell’ultimo anno.

Louboutin è stato anche un collaboratore regolare, avendo precedentemente creato una gamma esclusiva per le vacanze e una capsule Nudes di scarpe dai toni neutri per adattarsi a ogni carnagione. Nel suo ultimo aggiornamento commerciale, la società ha affermato che per i 12 mesi terminati il ​​30 giugno si aspetta che le vendite aumentino dal 33 al 35 percento, e che vadano da 600 milioni di euro a 605 milioni di euro, man mano che i clienti riacquistano fiducia e spendono in occasioni speciali, abiti da sposa e armadi per le vacanze.