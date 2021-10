Non ci troviamo nel classico Chianti, né in Maremma o in Versilia, ma in una zona della Toscana meno battuta dalle carovane di turisti e per questo ancor più preziosa. A pochi chilometri da Arezzo, dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi, da Camaldoli e anche da Firenze si trova, nascosto tra i cipressi e il verde delle colline, il Chimera Tuscany Resort, un luogo interamente dedicato al benessere della persona.

L’atmosfera ovattata e piacevole si respira già parcheggiando l’auto e dirigendosi verso la reception, passando così accanto a una meravigliosa piscina a sfioro che offre una vista incantevole sul paesaggio circostante. Sappiate che potrete farci il bagno in ogni periodo, poiché l’acqua viene riscaldata quando la temperatura scende e di notte le luci la illuminano, tingendola di un azzurro acceso; oppure, vi potrete sdraiare su uno dei lettini posizionati tutto attorno per leggere un libro, sorseggiare un cocktail, o magari semplicemente godervi la privilegiata location.

Sulla sinistra si staglia un gazebo in legno sotto al quale viene servita la colazione o l’aperitivo, mentre le camere, tutte in stile rustico ma di charme, si trovano all’interno delle varie parti che compongono l’ampio casolare. Aperta da luglio 2021, la struttura costituisce una vera e propria sfida alla pandemia, che peraltro risulta pienamente vinta, considerata l’ampia affluenza di ospiti durante i mesi estivi e le ottime recensioni. Una storia di coraggio e di amore, come ci racconta il responsabile Massimo Berti: “Alla base di questo sogno divenuto realtà c’è una mentalità imprenditoriale decennale che si caratterizza per l’attaccamento nei confronti del territorio.

Quando, quasi per caso, all’azienda Chimera Oro venne proposto di acquistare questi casolari all’epoca fatiscenti, la prima idea fu quella di farci un’abitazione privata di lusso; tuttavia, in seguito ci si è resi conto del potenziale turistico che essi presentavano. È stata quindi fatta una ristrutturazione totale durata due anni, risanando completamente gli ambienti ma lasciando lo stile iniziale, seppur arricchito di ogni comfort. In più, sono stati creati degli appositi spazi esterni per vivere al meglio la struttura nella stagione estiva, considerando lo splendido contesto naturale in cui si trova”.

Rilassarsi è la parola d’ordine al Chimera Tuscany Resort, motivo per cui non poteva mancare una Spa prenotabile privatamente, in modo da non incontrare altri clienti durante l’esperienza sensoriale. Doccia emozionale, cromoterapia, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco e area relax dove gustare un’ottima tisana sono gli elementi caratterizzanti di questo ambiente magico; non dimentichiamo, inoltre, che è sempre possibile richiedere un massaggio personalizzato.

Una volta rinfrescati tra Spa e piscina, arriva quindi il momento di scoprire i dintorni e provare una delle attività che il resort consiglia ai suoi ospiti. Vi sono, ad esempio, le passeggiate a piedi nei sentieri limitrofi e lungo la via Romea Germanica, l’escursione al Pratomagno se si vuole salire un po’ di quota e ovviamente le due destinazioni più conosciute della zona: l’Eremo di Camaldoli e il Santuario della Verna. Molti anche gli sport da praticare all’aria aperta: dall’equitazione al paracadutismo, dal motocross al ciclismo, fino al rafting e altre ancora.

Chiudiamo questa breve visita al Chimera Tuscany Resort proponendovi qualche offerta speciale per l’autunno appena iniziato, dal momento che la struttura resterà aperta almeno per tutto il mese di ottobre. Consigliamo, nello specifico, il pacchetto “Room & Spa”, ovvero un weekend costituito da una o due notti comprensive di ingresso alla Spa per 1 ora e 45 minuti (ideale anche con le temperature di ottobre), nonché colazione in camera. È inoltre possibile abbinare al pacchetto un’escursione tra quelle suggerite nel sito del resort, oppure richiedere degli esperti di yoga, meditazione e massaggi rilassanti.

Informazioni utili

Chimera Tuscany Resort

Via del Fosso 9

52100 Arezzo

Tel: +39 0575 1300605; +39 379 2470614

www.chimeratuscanyresort.com

[email protected]