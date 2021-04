Chiara Ferragni scarpe da (a)mare: i sandali Estate/2021 sono già must have

Chiara Ferragni scarpe. è con i sandali mare che Chiara Ferragni dà il via alla sua collezione estate 2021. La maggior parte dei suoi 23Milioni e mezzo di follower sono già sotto l’incantesimo della fashion victim. Anche se una fra se che ricorre tra i commenti degli scatti in cui sono presenti i sandali comunque c’è: “Belli, ma costano tanto”. Ecco il prezzo da capogiro.

Chiara Ferragni scarpe da (a)mare

Poche ore fa l’imprenditrice digitale ha lanciato una nuova chicca della sua linea Chiara Ferragni Collection. Online, i sandali da mare stile Birkenstock. Con le fibbie e disponibili in nero e in rosa. Sull’account Chiara Ferragni Brand, ne appare anche una versione in colore neutro.

Il prezzo del sandalo glamour è di 199 euro. Sul sito lo descrivono così: “Sandalo a doppia fascia in tessuto sintetico rosa. Motivo interno ‘Logomania’. Dettaglio ‘Eyelike’ in metallo dorato sulle fascette. Suola in gomma. Made in Italy”. A farsi sentire i commenti dei follower: “Stupendi, ma costano un po’”. Qualcun altro ha fatto eco: “Bellissimi”. Tra gli utenti, c’è anche qualcuno che non apprezza il nuovo articolo Chiara Ferragni Brand. “Sembrano i sandali di una volta”, scrivono alcuni.

E ancora: “Questi non mi convincono”. Anche se considerando l’effetto sold out del pigiama total logo e il successo delle tutine New Born, non sarà affatto una sorpresa assistere al tutto esaurito dei sandali mare di Chiara Ferragni. Già un must have dell’estate 2021.