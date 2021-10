Chiara Ferragni e Fedez in crisi, spunta il pettegolezzo che fa rumore

Nel web si mormora di una crisi di coppia che starebbe avvenendo tra Chiara Ferragni e Fedez. La notizia è stata diffusa da Ivan Rota su Dagospia che, a quanto pare, si sarebbe attenuto a delle fonti piuttosto attendibili, degli insider amici della giovane coppia.

Le parole di Ivan Rota su Dagospia: “Tra il verde del Bosco Verticale a Milano girano voci sul fatto che ci sarebbe crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ancora non è dato sapere niente di più a parte il fatto che, secondo quanto dicono alcuni (pseudo) amici, sarebbe a causa della gelosia reciproca dell’esposizione mediatica. Una crisi a colpi di like?”. Ad oggi i diretti interessati non hanno né confermato né smentito il pettegolezzo, e conoscendoli un po’ siamo sicuri che troveranno una maniera ironica di affrontare l’argomento. Mentre nell’internet si mormora di questa crisi dei Ferragnez, Chiara e Fedez sono alle prese con alcuni problemi di salute della figlia Vittoria, ricoverata in ospedale a causa di un virus respiratorio.

Su Instagram Chiara Ferragni nella giornata di ieri ha postato un messaggio con nuove informazioni sulla bimba: “Sta bene e finalmente si sente più in forze – scrive l’imprenditrice digitale. Ora abbiamo solo bisogno che i suoi livelli di ossigeno tornino alla normalità”. Poi, in nuovo post, la foto del “risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto” e l’appello: “La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando”. Insomma, crisi o non crisi Chiara e Fedez al momento sono in tutt’altre faccende affaccendate, di gran lunga più importanti di qualsiasi pettegolezzo online. Noi da Luxgallery facciamo gli auguri di pronta guarigione alla piccola Vitto, sperando che tutto si risolva al più presto e nel migliore dei modi.