Capodanno 2021! La fine dell’anno, è risaputo, la trascorreremo in casa, o meglio, in famiglia in compagnia dei nostri più amati cari. I look per un Capodanno all’interno della propria dimora? Tante idee per outfit comodi e, allo stesso tempo, glamour e trendy. Dai semplici jeans con maglione over ai vestiti lunghi per essere sempre eleganti, passando per le tute sportive, fino ad arrivare ai pigiami chic, eleganti e bon ton.

Capodanno 2021: tutti gli outfit imperdibili

Il primo outfit stile “Capodanno in casa” è super basico ma sempre molto di tendenza: consiste in un morbido maglione dal taglio over da abbinare a un jeans a vita alta. Un connubio perfetto nella sua semplicità assoluta ma pur sempre di grande effetto. Soprattutto se completato con accessori trendy come ad esempio degli orecchini color oro per dare un tocco di brillantezza in più. Calzature imperdibili firmate 2021? Per iniziare l’anno nuovo al meglio sono irrinunciabili i celebri combat boots, degli stivali cowboy, oppure dei mocassini in pelle da indossare con calze spesse e lunghe. Materiali? Lana o in cashmere, da prendere in prestito anche dal guardaroba maschile di lui. Per gli amanti “fashion addicted” delle scarpe sono un must have di stagione anche i mocassini neri abbinati con delle calze a coste rosse o in stampa tartan, che fanno subito “mood feste di Natale”.

Per gli amanti delle tute comode e sportive

La tuta sportiva si conferma passepartout ideale in vista di questo Capodanno 2021. Un capo non solo utilizzato ed indossato per fare attività fisica e sportiva, ma anche per realizzare outfit sporty realmente di tendenza. Ovviamente da abbinare con delle adorabili chunky sneakers, o ancora con un cardigan morbido e degli anfibi, per un look grunge e di carattere allo stesso tempo. Un outfit di stagione tanto amato da diverse celebrità, che non rinunciano alla comodità ma pur sempre alla moda.

Capodanno 2021: il pigiama bon ton must have di stagione

Il pigiama rimane sempre uno dei capi più amati, soprattutto durante il periodo di lockdown che ha caratterizzato questo controverso anno 2020. Comodo, caldo e innegabilmente cosy. Come farne a meno anche in vista del Capodanno? Esistono molteplici varianti. Nella sua versione più chic, troviamo pigiami in seta o in velluto, con pantalone ampio e camicia con bottoni sul davanti. Può essere indossato tranquillamente anche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno 2021. Oppure, in alternativa, esistono pigiami in tartan. Per chi non ama le tinte coordinate troviamo un completo spezzato con pantalone in stampa check e maglia slim fit monocolore.

Vestitini glamour e in pelle per chi non rinuncia mai allo stile

Per le irrinunciabili del tacco 12 abbinate ad una mise super glamour, gli outfit scintillanti in vista del Capodanno 2021 sono must have indiscusso. Anche i look in pelle, più sensuali e di carattere, sono molto indossati anche dalle celebrità e influencer. Soprattutto pantaloni e abiti in pelle stretti sono perfetti da abbinare ad un maglione oversize, oppure un dolcevita morbido e caldo per la stagione invernale.I modelli pantaloni in pelle a vita alta e leggermente ampi sulle gambe possono essere indossati con una felpa sportiva, una giacca a camicia e degli anfibi total black. Anche i modelli a tubino sono molto richiesti abbinati a delle calze parigine in lana, oppure quelli chemisier, ossia abiti lunghi a camicia con cintura a delineare il punto vita, morbidi a valorizzare la propria body shape.