Can Yaman e Diletta Leotta: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”. Un misterioso striscione aereo sui cieli di Roma. A quanto pare, il bellissimo attore turco, sembrerebbe proprio essere deciso a chiedere la mano della bella giornalista sportiva, tanto amata dagli italiani (e non solo). Dopo il servizio fotografico organizzato magistralmente da un team di professionisti in Costiera Amalfitana, si fa sempre più spazio l’ipotesi di un caso mediatico “montato su misura”. Un’ipotesi che avrebbe come protagonisti proprio i due belli della televisione europea. E nel frattempo, al dito della conduttrice sportiva spunta un prezioso anello con pavé di diamanti dal valore di oltre 41mila euro, che la conduttrice non avrebbe esitato a mostrare durante la diretta odierna di Take Away. Il programma in onda su Radio 105.Proposta di matrimonio all’orizzonte?

Can Yaman e Diletta Leotta: proposta di matrimonio all’orizzonte?

Sul cielo di Roma nelle scorse ore è apparso un velivolo con attaccato uno striscione che recita la testuale frase: “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can”. Non è ancora risaputo, al pubblico, se sia stato uno scherzo oppure una vera e propria dichiarazione d’amore dell’attore turco nei confronti della bellissima giornalista sportiva. Un aereo da vero e proprio Grande Fratello Vip, con impressa la romanticissima ed importantissima espressione. Non ci resta che aspettare. Due nomi, quelli di Diletta Leotta e Can Yaman, così chiacchierati, tanto che hanno immediatamente fatto pensare a tutti ad una proposta di matrimonio imminente dell’attore turco alla conduttrice di Dazn. La coppia è legata sentimentalmente da qualche settimana, eppure è già protagonista indiscussa all’interno di tutti i rotocalchi più famosi di gossip e cronaca rosa.

Un amore nato da poche settimane ma già sulla bocca di tutti

Da circa un mese si diffondono le voci insistenti su una presunta (oramai confermata) relazione tra la conduttrice e l’attore. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Leotta e il divo di Day Dreamer avrebbero incominciato a frequentarsi dopo una serie di messaggi che si sarebbero scambiati su Instagram. All’inizio di gennaio, poi, i due sono stati fotografati a cena con il manager di Yaman, Andrea di Carlo, e la sua fidanzata, la cantante Arisa. Non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro presunta relazione. Due giorni fa, in occasione di San Valentino, hanno deciso di rendere noto al mondo il loro amore postando sempre sul social Instagram un’immagine romanticissima che li ritrae assieme al tramonto, in procinto di baciarsi. Prima è stata pubblicata sul profilo ufficiale di lui e dopo poco anche Diletta Leotta ha postato la stessa bellissima foto. Una pioggia di like per entrambi i divi della tv.