Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre 1991, sotto il segno della bilancia. È figlio d’arte, precisamente degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2013, quando ha deciso di partecipare al reality show di Rai 2, Pechino Exspress, in coppia con suo padre, classificandosi quinto. Il ventottenne è molto apprezzato sui social, su Instagram vanta un seguito di 289Mila follower, destinato a salire. Profilo ufficiale –> @paolociavarro.

Paolo Ciavarro: carriera

Dal 2016 è uno dei quattro ragazzi entrati a far parte del cast di Forum, programma tv di Canale 5, e del suo spin-off pomeridiano su Rete 4, Lo Sportello di Forum. Entrambi gli show condotti da Barbara Palombelli. Nel 2017 si è spinto ancora più in là, conducendo insieme a Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, il day-time di Amici su Real Time. Esperienza che ha ripetuto anche nel 2018, anno che lo vede co-condurre anche la striscia quotidiana con Marcello Sacchetta e Lorella Boccia. Così arriviamo al 2020, anno in cui partecipa alla quarta edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini. Paolo Ciavarro si è appena classificato al GF VIP 4 al secondo posto, con il 44% dei voti, finale disputata contro Paola Di Benedetto, vincitrice dell’edizione.

Clizia Incorvaia e Alicia Bosco: storie vecchie e nuove

All’interno della casa del GF, Paolo Ciavarro ha avuto un flirt con Clizia Incorvaia. Una relazione che, dopo la squalifica di Clizia, i due stanno alimentando con ping-pong di botta e risposta. Vedremo cosa accadrà adesso che entrambi sono liberi di agire… ah no, c’è la quarantena. Insomma, specificato ciò, sembra che ormai Alicia Bosco, la sua ex fidanzata, non sia altro che un lontanissimo ricordo. Alicia Bosco, classe 1994, 3 anni più giovane di Paolo Ciavarro, si sono conosciuti nel 2013, e il loro amore è subito sbocciato.

E voi chi preferite, la ex o il flirt attuale?

La loro love story è andata a gonfie vele per un bel po’ di tempo, e in profondità, a tal punto da fare il canonico ingresso nelle rispettive famiglie. Un amore fatto di dolcezza e protezione. Proprio quando Paolo Ciavarro era stata accusato di essere raccomandato, dopo la notizia che avrebbe co-condotto il daytime di Amici si fece largo, la giovane fidanzata era intervenuta in sua difesa. Scagliandosi contro i malpensanti attraverso i social. Ma a quanto pare, il loro amore, come tanti altri, non era destinato a durare per sempre. La coppia ha infatti ha scelto di separarsi di comune accordo nel 2018.