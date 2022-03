Poiché la stagione cambia dall’inverno alla primavera, è importante prestare particolare attenzione al tuo armadio. È più che cambiare semplicemente il tuo guardaroba invernale con quello primaverile, è il momento perfetto per dare un’occhiata più da vicino al tuo armadio e rinfrescarlo. Segui questi passaggi per prepararti alla primavera e al clima più mite.

1. Primo passo del cambio armadio: Eliminare

Il primo passo per rinfrescare il tuo armadio è eliminare. Prenditi il ​​tempo necessario durante il tuo cambio armadio per esaminare tutti i tuoi vestiti e accessori invernali per determinare se conserverai, donerai o lascerai gli articoli. Mentre elimini, assicurati di creare un elenco di cose di cui avrai bisogno per la prossima stagione: potresti trovare questi articoli in saldo.

2. Conserva correttamente i tuoi abiti invernali

Sia che tu metta tutto in una scatola e lo riponi, sia che tu abbia un altro armadio per i vestiti fuori stagione, assicurati di prenderti il ​​tempo necessario per riporre i tuoi oggetti correttamente. Lavare o lavare a secco gli indumenti e poi conservarli in base al tipo di tessuto. I maglioni e gli indumenti in maglia pesante dovranno essere piegati, mentre i cappotti possono rimanere appesi. Consiglio: quando fai il cambio armadio lascia fuori alcuni maglioni e giacche leggere per quelle fresche mattine primaverili.

3. Rinfrescata prima del cambio armadio

Prenditi il ​​​​tempo necessario per pulire l’armadio prima di riporre i tuoi vestiti. E poiché l’armadio è vuoto, usa questo tempo per regolare le scaffalature e i componenti dell’armadio in base alle esigenze dei tuoi vestiti primaverili. Consiglio: aggiungi un sacchetto di lavanda o cedro al tuo armadio per mantenere i tuoi vestiti profumati.

4. Prova diversi metodi organizzativi

Usa diversi metodi per organizzare i tuoi vestiti e rimanere organizzato. Gira le grucce nel senso opposto e mentre indossi i vestiti, gira le grucce nel modo giusto. Questo renderà molto più semplice modificare il tuo armadio in seguito. Usa i ganci coordinati per un armadio immediatamente organizzato. Organizza i tuoi vestiti per colore per trovare gli articoli più velocemente. Usa le zone nel tuo armadio: puoi organizzare per outfit per i giorni della settimana, gruppo per tipo di abbigliamento (canottiere, maniche lunghe, camicette, ecc.) o qualunque cosa funzioni meglio per te.