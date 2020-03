Buon compleanno al bravissimo Stefano Accorsi! Oggi 2 marzo l’attore che ci ha fatto sognare con “L’ultimo bacio” e “Baciami ancora”, compie 49 anni! Attraverso il seguitissimo profilo Instagram (circa 564 mila follower) @stefano.accorsi, pubblica una simpatica foto un po’ sfuocata ma genuina. Stefano spegne l’unica candelina sulla torta e la didascalia dice “battaglia per la torta”. Tra gli oltre mille commenti di auguri si leggono quelli del sindaco di Milano, Beppe Sala e di Nek che scherzosamente scrive: «Stefano buon compleanno. Vacca boia passano anche per te, ti abbraccio».

Stefano Accorsi, attore pluripremiato

Stefano Accorsi fa parte di quella ristretta cerchia in sui troviamo “i migliori attori italiani”. Tra i più belli di sempre c’è “L’ultimo bacio” (2001),”Baciami ancora” (2010) e “La vita facile“, stupendo film del 2011 con Vittoria Puccini e Pierfrancesco Favino. Come già detto, Stefano Accordi è uno degli attori più bravi del panorama cinematografico italiano. E’ due volte vincitore come Miglio attore protagonista ai David di Donatello per “Radiofreccia” diretto da Luciano Ligabue e “Veloce come il vento”, ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Anche quest’anno l’attore ha ottenuto la candidatura come Miglior attore protagonista ai David di Donatello 2020 per il film “Il campione”. La cerimonia di premiazione si terrà il 3 aprile in diretta su Rai1, dita incrociate!

Stefano Accorsi, vita privata e carriera.

Ne ha fatta di strada il ragazzo che negli anni 90 esordiva in tv con: “du gusti s megl che uan” per lo spot pubblicitario del Maxibon! Anche nella vita privata ha avuto tante soddisfazioni. Tutti ricordiamo che bellissima coppia formava con la modella francese Laetitia Casta, la storia finì nel 2013 ma da quell’amore nacque il loro primogenito, Orlando e Athena. Dal 2013 ha inizia una relazione con Bianca Vitali, attrice e modella milanese classe ’91, con la quale si è sposato il 25 novembre 2015. La coppia ha un figlio, Lorenzo, nato il 21 aprile 2017.