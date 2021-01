Bubble room: dormire “in una bolla” in Italia

Volete vivere una vera “emotional experience” durante la vostra vacanza? Qualcosa di inusuale ma veramente indimenticabile? Avete mai dormito in una bolla trasparente (bubble room) in Italia circondati dalla natura e dal cielo stellato? In Italia si parla già da qualche tempo di Bubble Rooms, bolle immerse nel verde per un vero turismo esperienziale e sostenibile.

Parliamo di vere e proprie sfere, camere da letto come quelle di un hotel ma trasparenti, che offrono praticamente tutte le comodità di un albergo. Strutture gonfiabili donate di ogni comfort per il cliente. Ma a differenza di una camera d’albergo qui nelle Bubble Room potrai ammirare il cielo stellato durante la notte e stare a stretto contatto con la natura.

In Italia sono poche le località che offrono questa esperienza di soggiorno; ne abbiamo selezionate alcune, tra le più belle Bubble Rooms in Italia per una notte “wild”…

Da Nord a Sud una proposta di nicchia per la vostra vacanza 2021.

Bubble room in Piemonte

La Bubble Luxury Emotion è la bubble room del Relais Dei Cesari, relais di charme, sul Lago Maggiore, nel Borgo Ticino, in provincia di Novara.

Sempre in Piemonte, a Gorzegno, si trovano le Gaia’s Spheres, delle vere e proprie sfere immerse nella natura per un’esperienza romantica sotto le stelle. Nel cuore dell’autentica Alta Langa, un soggiorno di relax lontano dal caos della città.

Basilicata

A Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, si trova l’atmosfera Bubble Glamping.

Un vero e proprio glamping di bolle immerso nel verde. “Camere” dotate di ogni comfort dal design contemporaneo con elementi di recupero. Ogni bubble rom ha il suo bagno privato, a un passo dalla bolla, con doccia.

Bubble Rooms per una vacanza romantica sotto le stelle…