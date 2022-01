La seconda stagione di Bridgerton promette benissimo, tutto sulla serie: trama, cast, data di uscita e trailer

La seconda stagione di Bridgerton è dietro l’angolo e non potremmo essere più entusiasti di così. Tutti i nuovi drammi e le storie d’amore che ci aspettano ci hanno già messo del pepe in bocca. E allora ripercorriamo un attimo ciò che è successo nella scorsa stagione, ma soprattutto diamo una sbirciata alla nuova!

Mentre la scorsa stagione ci ha portato in un viaggio selvaggio con la relazione tra Simon (Regé-Jean Page) e Daphne (Phoebe Dynevor), la prossima stagione promette di essere altrettanto emozionante con la sua nuova protagonista, Kate Sheffield (Simone Ashley). Anche se il Duca di Hastings non tornerà per questa avventura, i riflettori saranno puntati sul fratello di Daphne, Anthony (Jonathan Bailey), e nella sua impresa di cercare una moglie. Oltre al cast sempre in crescita, abbiamo già alcuni dettagli su cosa possiamo aspettarci.

Bridgerton seconda stagione: trama, cast, data di uscita, trailer

Trama della seconda stagione di Bridgerton

La seconda stagione seguirà il secondo libro della serie di libri di Julia Quinn, Il visconte che mi amava. Questa volta, sarà incentrato sul figlio maggiore di Bridgerton, Anthony, mentre occupato a cercare una moglie. Lungo la strada, si ritrova in una sorta di triangolo amoroso con una donna di nome Edwina e la sua sorellastra più grande, Kate.

Cast della seconda stagione di Bridgerton

Come precedentemente annunciato, Regé-Jean Page non tornerà per la seconda stagione, ma sua moglie sullo schermo, Phoebe Dynevor, tornerà. Ci saranno anche Nicola Coughlan, Claudia Jessie e altri. Tra i nuovi membri del cast, tra cui Simone Ashley e Charithra Chandran che interpreteranno le già citate Kate ed Edwina. Incontreremo anche il defunto patriarca Bridgerton, interpretato da Rupert Evans.

Data di uscita della seconda stagione di Bridgerton

Le riprese della seconda stagione di Bridgerton sono iniziate all’inizio di maggio e da allora abbiamo avuto una manciata di scorci della nuova stagione. A Natale, che è proprio l’anniversario di un anno della prima stagione, Netflix ha annunciato la data della prima della seconda stagione. Bridgerton tornerà sui nostri schermi il 25 marzo 2022!

Trailer del primo sguardo della seconda stagione di Bridgerton

Netflix ha condiviso una prima occhiata alla seconda stagione durante il suo primo evento TUDUM il 25 settembre. Di seguito le foto del primo sguardo della seconda stagione di Bridgerton.