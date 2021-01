Daphne Bridgerton è la protagonista indiscussa dell’omonima serie del momento firmata Netflix “Bridgerton” . Un successo, che attraversa anche il mondo della moda. Dress code? Colori pastello, pezzi vintage e accessori. Otto episodi che costellano il grande tormentone Netflix. Ma la protagonista Daphne è anche il centro di un nuovo stile e di una nuova e ritrovata moda. L’esempio di tutto questo successo è la continua richiesta ed interesse per gli abiti stile impero (preferiti ed indossati in tutta la serie). Stessa cosa riguarda la vendita di mantelle (+ 37%) e cerchietti (+ 42%). Gli esperti di costume e moda affermano che, grazie alla serie, il 2021 farà riemergere il romanticismo per eccellenza: l’abito da ballo come nelle fiabe. Esattamente, come nei magici balli della serie tra la giovane Bridgerton e il Duca di Hastings. Una cosa è certa: si prospetta un 2021 da sogno. Almeno per la moda.

Daphne Bridgerton, protagonista dell’omonima serie “Bridgerton”, icona di moda 2021

La moda torna alle sue origini. La storia del costume ci insegna a rivalorizzare alcuni particolari vintage, che nel 2021 potrebbero fare la differenza. Come ad esempio le maniche a sbuffo, tornate prepotentemente di tendenza ed indossate con disinvoltura dalla protagonista indiscussa del grande successo Netflix del momento. Un tessuto leggero e prezioso che arrotonda le spalle della bella Daphne, con grazia, classe ed eleganza. Molti abiti per l’inverno 2021 visti sulle passerelle (da Max Mara a Fendi) le hanno più o meno riproposte. Non solo abiti da sogno e particolari fashion, anche hair-styling. Dafne Bridgerton (l’omonima serie è stata ideata da Shonda Rimes) possiede un hair look davvero fashionista: la sua frangia XXS è cortissima e molto sbarazzina. Si può indossare lineare e geometrica oppure, in alternativa, si può anche scegliere di indossarla anche aperta a tendina, proprio come lei.

Fiocchi e oro

Il 2021 è l’anno dell’esagerazione in ambito moda. E non ha certo paura di esagerare la bella Daphne, che durante gli episodi dell’omonima serie firmata Netflix “Bridgerton”, indossa con estrema disinvoltura un abito interamente color oro ed appariscente più che mai. Da vera e propria nobildonna qual è lei. Anche i fiocchi tornano di tendenza, e la bella Daphne non se li fa mai mancare. Sia che siano lacci di velluto nei capelli, oppure bracciali che terminano in un nodo delicato o, in alternativa, cinture a fiocco essenziali a completare il suo outfit . Decisamente un gusto bon ton e delicato.

Il grande successo Netflix firmato “Bridgerton”

Emancipazione femminile, amore, colour-blind casting (ovvero la scelta di seguire un casting non tradizionale, senza considerare l’etnia, il colore della pelle, la forma del corpo, il sesso o il genere dell’attore), costumi moda e molto altro sono parte integrante dell’omonima serie Netflix Bridgerton. Un mix perfetto che ha determinato indissolubilmente un enorme successo. A partire dalla sua protagonista, Daphne. Il diamante e fulcro della stagione infatti rifiuta (con eleganza) un matrimonio scelto per lei dalla regina stessa, escogitando un piano di fuga dalle imposizioni della società. La serie è stata creata con grande maestria sulla base dei romanzi bestseller di Julia Quinn, ambientati nel mondo competitivo dell’alta società londinese nell’Età della Reggenza. La serie ha debuttato il 25 dicembre 2020 su Netflix.