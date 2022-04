Bonus di ricarica, jackpot e VIP club per il gioco online

Dopo i primi timidi passi e le molte difficoltà nel conquistare credibilità di fronte a un pubblico di giocatori esigenti e scettici, il gioco online ha finalmente conquistato un meritato successo dopo che la recente pandemia ha barricato centinaia di milioni di persone a casa. In un modo in cui la comunicazione digitale era diventato l’unica evasione dalla prigionia, gli utenti hanno scoperto giorno dopo giorno i vantaggi delle piattaforme che offrono slot machine, quote e mercati per scommesse e tavoli live in modo virtuale su computer e dispositivi smart. Con una concessione governativa che li rende legali a livello globale, operatori del calibro di 20bet possono attingere a un mercato potenzialmente illimitato, ma si trovano a fronteggiare, allo stesso tempo, la competizione serrata di migliaia di altri concorrenti.

Avere una licenza è la base di una piattaforma per il gioco seria: senza di essa non è possibile conquistare la fiducia di un pubblico letteralmente circondato da alternative ugualmente valide e legali. Il campo di battaglia è nella pubblicità, che si tratti di annunci Google, banner o promozioni sui social media e che sfrutta grafiche accattivanti, slogan ben scritti e cifre a più zeri per invogliare gli utenti a registrarsi. Giocano un ruolo fondamentale a questo scopo i cosiddetti bonus di benvenuto, che sono promozioni offerte ai nuovi utenti non appena questi hanno effettuato il primo trasferimento di fondi per puntate e scommesse. Le piattaforme più ardite ne propongono anche di senza deposito, accreditando denaro e giri gratis alle slot senza nemmeno richiedere una ricarica: un metodo valido per raggiungere numeri alti in poco tempo, anche se sarà poi la qualità del sito a determinarne la fidelizzazione o meno.

Mantenere gli utenti su una piattaforma ed evitare che migrino verso lidi migliori è il secondo, e non per questo più facile, passo. Oltre a ripetere il modello del bonus di benvenuto, con denaro extra proporzionale alla ricarica, in modo periodico, le piattaforme di gioco fanno leva anche sulla competitività dei propri utenti. Le gare a jackpot premiano chi punta di più su slot machine selezionate o tavoli da poker, baccarat o blackjack in certe giornate o fasce orarie, stilando una classifica e distribuendo il montepremi tra i primi della lista. A questo si aggiungono i privilegi e i premi dei diversi livelli dei programmi VIP, tra cui cashback speciali e un servizio di assistenza personalizzato.