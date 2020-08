Arisa e il movimento Body Positive. Oramai è una delle protagoniste indiscusse, la bella Arisa, che mostra sui social la propria silhouette e forma fisica. Senza riserve. Il focus più importante che vuole lanciare Rosalba Pippa (in arte Arisa) è quello di riuscire a osservare, al di là delle proprie imperfezioni e i così detti “difetti”, quanta bellezza sia presente nel corpo di una donna, indistintamente dalle forme o dalle proporzioni. Ciò ci dimostra quanto sia grande l’universo femminile al di là di photoshop e dei vari filtri dettati e proposti al giorno d’oggi sui social.

Arisa a sostegno del movimento Body Positive e contro il body shaming. Fedez dalla sua parte

Contro qualsiasi forma di body shaming. Contro qualsiasi categoria o schema fisico prestabilito. L’accettazione di sé, delle proprie forme e della propria essenza non omologata a nessun altro; è il concetto chiave che sta alla base della filosofia “Body Positive”. Troppo magre/i, grasse/i, basse/i, ogni critica mossa contro la propria tipologia fisica non può e non deve esistere. I modelli di perfezione, che talvolta ci propone o (impone) la società, fanno sì che molti giovani seguano strade sbagliate, molto distanti dal loro canone fisico. Per questo l’accettazione di sé è fondamentale.

Non esiste un solo canone estetico, ma tanti e differenti canoni estetici

Il così detto body shaming (forma di bullismo nei confronti della differente tipologia fisica) è un tema tuttora (purtroppo) molto presente e ricorrente. Il messaggio che vuole lanciare la cantante Arisa, attraverso i propri feed su Instagram, è quello di accettare sé stessi indipendentemente dalle proprie imperfezioni. Ragion per cui, Rosalba Pippa, si pone come “manifesto della bellezza orizzontale” quella riscoperta e autentica, rispetto a quella verticale, che invece tende a fissare un modello di perfezione talvolta molto lontano dalla propria body shape. Fedez si è schierato da subito dalla parte della collega, sostenendo pienamente la filosofia body positive in tutte le sue sfaccettature. Di certo non sono mancate le critiche. Tutti/e noi dovremmo dire a noi stesse/i “Sono bella e mi piaccio così”. L’universo femminile è straordinario perché ogni donna è unica e irripetibile nel suo genere.