View this post on Instagram

I will not be another flower, Picked for my beauty and left do die. I will be wild, difficult to find, and impossible to forget. ⚡️💘 #lakecomo#me#ootd#darlingdaily#whatiwear#fashionaddict#igersitalia#coccinellebag#valentinosneakers#miumiueyewear#ninarima#amputeemodel#unyq#mylegaroundtheworld