Deva Cassel è la primogenita di Monica Belluci e Vincent Cassel, ed è da poco approdata su Instagram. Una delle sue prime avventure sul social, è stata quella di condividere un post contro gli hater che la criticano. Da un po’ girano notizie sul suo conto, e cioè che la giovane Deva Cassel sia caduta nella tentazione della chirurgia estetica e che si sia fatta gonfiare le labbra e tirare le sopracciglia. La primogenita della Bellucci, così, ha deciso di condividere pubblicamente alcune foto di quando era piccola.Scrivendo anche qualche riga in cui si dimostra un po’ arrabbiata (con ragione di esserlo).

Deva Cassel Instagram. La figlia della Bellucci si è infuriata, questo non dovevano farlo

“So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana. Quindi vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie. Ecco la dimostrazione che il mio viso non è affatto cambiato, tranne che per i segni del tempo”, ha scritto Deva. Quello che abbiamo sicuramente capito è che anche da bambina Deva Cassel avesse le labbra e le sopracciglia “grandi e alte”. Quindi i cambiamenti subiti dalla giovane sono dovuti allo sviluppo. “So che i pettegolezzi rendono i social network vivi: possono essere divertenti e possono far riflettere. Non su argomenti come questo: dai su, potete fare di meglio”. Ha concluso così la 15enne figlia di Monica e Vincent.

Bellissima come mamma Monica Bellucci e affascinante come papà Vincent Cassel. Gli scatti confermano appieno questo ritratto. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel sorprende tutti pubblicando nuove foto di sé, inaspettatamente, sul suo account Instagram privato. Nate a Roma e cresciute in Francia, Deva e la sorella minore Léonie sono state sempre tenute lontane dai paparazzi e dai media fino a quando, lo scorso settembre, papà Vincent non pubblicò un post per augurare buon compleanno alla figlia maggiore. Deva oggi è una quindicenne cosmopolita che parla cinque lingue.