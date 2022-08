Biffi Boutiques a Milano: vieni a scoprire i nostri punti vendita

Le Biffi Boutiques a Milano sono tre e tutte presentano caratteristiche particolari, tipiche del marchio, che infatti si distingue per l’attenzione ai dettagli, l’originalità e non solo.

Biffi Boutiques a Milano: tutte le info sui nostri punti vendita

Entrare nelle Biffi Boutiques a Milano significa prima di tutto immergersi nella moda, osservare le ultime tendenze e ottenere diversi spunti per realizzare tanti outfit originali e che allo stesso tempo rispettano le idee innovative dei migliori esperti del settore. Scarpe, borse, abbigliamento e accessori per uomini e donne: le sedi milanesi, come anche tutte le altre dei negozi Biffi, offrono davvero ogni elemento possibile per soddisfare le richieste dei clienti. Tra l’altro, data l’ampia gamma di prodotti, sarà davvero difficile non riuscire a trovare quello che si cerca. Anche coloro che possiedono i gusti più particolari e complessi, quindi difficili da accontentare, in realtà riescono sempre a uscire dai negozi del marchio soddisfatti.

Se si giunge a Milano è possibile ammirare ben tre sedi differenti, in quanto due sono situate a Corso Genova, rispettivamente al civico numero 5 e al civico numero 6, e l’altra in via Sant’Andrea.

La prima indicata è quella dedicata allo sportswear e solo ed esclusivamente al vestiario maschile e fu inaugurata nel 2004. Lo stile informale e casual, ma anche urban-chic, dei capi d’abbigliamento e degli accessori si unisce tra l’altro a un arredamento non solo unico, ma capace anche di stupire gli osservatori. L’architetto Oliviero Baldini infatti ha scelto diversi elementi, tra cui moduli di legno di ciliegio che compongono le pareti, proprio per lasciare tutti di stucco. Chiamata “B-Contemporary”, questa sede è perfetta per chi cerca indumenti perfetti per lo sport, ma allo stesso tempo è ideale anche per chi desidera che gli stessi abbiano dettagli capaci di fare la differenza, nonché ricchi dal punto di vista dell’innovazione.

L’altro negozio presente sempre in Corso Genova è un vero e proprio punto di riferimento per gli altri punti vendita milanesi e qui l’arredo presenta materiali altamente ricercati che si uniscono però a tonalità leggere. Il tutto poi è corredato di un elevato tasso di luminosità naturale proveniente dalle vetrate di larga ampiezza. Situata su due piani, tale sede comprende sia abbigliamento e accessori per uomini, sia per donne. Oltre a questi due negozi però ne è presente anche un altro, come accennato, su cui è bene approfondire il discorso per comprendere ancora di più gli elementi caratteristici del brand e delle meraviglie che mette in vendita.

La boutique Banner, in via Sant’Andrea a Milano

La boutique Banner è una delle più famose e nacque nel 1993. Anche qui vi sono due diversi piani e grazie all’architetto Gae Aulenti si può notare come la struttura appaia ricca di elementi moderni. La ricercatezza dello stile e l’attenzione ai dettagli emergono in modo chiarissimo in questo punto vendita, ma di certo tali aspetti non sono assenti negli altri negozi. Qui si possono trovare numerosi capi per donne che cercano prodotti realizzati da professionisti della moda italiani, ma anche adatti a coloro che invece ricercano realizzazioni provenienti dall’ingegno di stilisti di fama internazionale. Dati i diversi punti che caratterizzano le sedi di Biffi a Milano, si può quindi affermare che senza dubbio le stesse meritano di essere visitate.