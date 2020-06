«Benvenuta Nicole»: Silvia Provvedi è diventata mamma

Silvia Provvedi, la sorella gemella di Giulia Provvedi, del celebre duo “Le Donatella” ha annunciato via Instagram la nascita della sua primogenita, Nicole. La bimba, la cui attesa è stata documentata molto sui social, è venuta al mondo giovedì 18 giugno. Il papà è Giorgio De Stefano.

Chi sono “Le Donatella” e il loro percorso artistico

Sembra ieri, ma sono già passati otto anni, da quando Giulia e Silvia Provvedi, all’età di 19 anni, partecipano come duo musicale alle audizioni della sesta edizione del talent show X Factor, in onda su Sky Uno, presentandosi con il nome Provs Destination. Dopo il percorso nel talent Sky, conclusosi a metà percorso, le “Donatella” sono state protagoniste dell’ Isola dei Famosi (vincendola). L’8 maggio pubblicano il singolo Donatella, prodotto dai DJ Tommy Vee e Mauro Ferrucci, cover dell’omonimo brano del 1981 di Donatella Rettore, la quale ha apprezzato il progetto prendendo lei stessa parte alla realizzazione del singolo con una partecipazione vocale. Infine sono le protagoniste di Dance Dance Dance talent show di ballo in onda su fox life.

Nel 2018 partecipano alla terza edizione del reality show Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5, conquistando il pubblico da casa.

Nel 2019 sono nel cast dello show All Together Now condotto da Michelle Hunziker su Canale 5.

Silvia Provvedi è diventata mamma, la gioia delle Donatella

«Il giorno più bello della nostra vita, benvenuta amore». Silvia Provvedi ha usato poche parole per annunciare la nascita di Nicole. Su Instagram, dove la gravidanza della sua primogenita è stata documentata passo dopo passo, attraverso le ecografie e le parole di incoraggiamento della gemella Giulia.

Benvenuta Nicole!

Silvia Provvedi, e la gemella Giulia, hanno aspettato la nascita di Nicole con fermento e gioia. «Sono super mega emozionata», ha detto in una storia di Instagram la neo-zia, ringraziando il proprio pubblico anche «da parte della Silvietta». Che, ventisettenne, è diventata mamma per la prima volta. Auguri!