“Luna marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile”. Queste poche pochissime parole ci giungono direttamente dal profilo Instagram di Belen Rodriguez, stremata ma contentissima di accogliere tra le braccia la sua adorata figlia, avuta da Antonino Spinalbese (ma sapete chi è lui?! –> Antonino Spinalbese. Chi è, età, carriera e vita privata).

Belen Rodriguez, nata Luna Marì meraviglia vera. Le prime foto della piccola

Papà Antonino, dal canto suo, ha commentato: “Ti conquista ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità…”. Poi la poesia dedicata da Belen Rodriguez alla sua Luna Marì, mentre nello scatto precedente è occupata a dichiarare il suo per sempre a Santiago, il primogenito avuto da Stefano De Martino.

La poesia dedicata da Belen Rodriguez a Luna Marì su @belenrodriguezreal:

Tempeste immense, la tua mano e la mia

Hai qualcosa, non so cosa sia

C’è così tanta melodia nella tua fantasia

E un tocco di mistero, il mio limite

Conservo un ricordo che non dovrei

Lo so, cosa posso fare?

La monotonia capita a tutti noi

Prima o poi vinciamo la battaglia.

Per questo, la mia vita, per il giorno per giorno

Per avermi insegnato a vedere il cielo più azzurro

Essere il mio partner e per avermi dato la tua energia

La mia gratitudine non si adatta a una vita

Per aver sopportato i miei brutti momenti e i miei hobby

Per mantenere i segreti in nessun baule

Voglio essere, per una volta

Capace di vincere e perdere…