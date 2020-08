Durante l’ultima fetta dell’estate, Antonino Spinalbese è diventato un volto super noto, centro nevralgico del gossip. Il motivo? La notizia pressante di un presunto flirt con la caliente Belen Rodriguez. Scopriamo insieme tutte le info note riguardanti l’affascinante giovane dal fisico da Bronzo di Riace. Le prime cose che saltano all’occhio sulla sua persona è che sia stato immortalato in compagnia della showgirl argentina e che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Ma c’è una terza info che incuriosisce un bel po’, ossia che Antonino Spinalbese in qualche modo è vicino all’universo vip.

Antonino Spinalbese. Chi è, età, carriera e vita privata del nuovo flirt di Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese è un 25enne e vive a Milano. Pare non abbia parentele note, e al momento siamo a conoscenza del fatto che abbia una sorella di nome Lucia. A Milano ha raggiunto una certa notorietà come hair stylist: pare sia uno dei più apprezzati della città. Antonino Spinalbese lavora infatti in uno dei saloni più in voga di Aldo Coppola, sito in zona Garibaldi, che una vastissima clientela facente parte all’universo dello showbiz. Anche sui social è parecchio seguito, tra i suoi follower si annoverano nomi altisonanti tra cui Paola Barale e Davide Basolo di Uomini e Donne, oltre ovviamente al follow di Belén Rodriguez. Il giovane hair stylist possiede due profili Instagram, uno ad uso esclusivamente lavorativo e l’altro privato. Dal suo profilo privato di Instagram si evince che Antonino Spinalbese sia appassionato di fotografia, arte e viaggi. Della sua vita privata si sa pochissimo, a parte il fatto che abbia avuto una lunga storia d’amore, ormai conclusasi, con una ragazza di nome Chiara Maria Mannarino.

Nel magazine Vero sono apparsi in copertina gli scatti di Antonino Spinalbese in compagnia di Belen Rodriguez, super concentrati in effusioni bollenti. Ecco che il gossip è così esploso incendiano l’estate 2020. Spinalbese è arrivato a scaldare la vita di Belén Rodriguez poco dopo la rottura definitiva (pare) con Stefano De Martino e una breve tresca con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Tonino Spinalbese e la Rodriguez sono stati pizzicati dai paparazzi di Vero durante una piacevole serata tra amici a Milano centro. Ma non è tutto, perché pare che i due siano insieme a Ibiza, luogo in cui Belén si reca quasi tutte le estati. A farli entrare in contatto sarebbe stato un amico comune.