Beatrice Valli, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è di nuovo sotto l’occhio del ciclone. Questa volta sono le sue scelte come designer ad essere state attaccate. Infatti in questi giorni lancia la sua linea di abbigliamento ma viene subito presa di mira. Andiamo a vedere perché.

Beatrice Valli e Whatevs

Beatrice Valli è ed è stata tante cose. L’abbiamo conosciuta sul piccolo schermo grazie a Uomini e Donne per poi vedere crescere la sua bellissima famiglia con il Marchini, conosciuto proprio al programma di Maria De Filippi. Bea è una ragazza che sui social racconta molto di se, cercando sempre di prendere le critiche con filosofia e maturità. Questa volta però i fan sono imbestialiti a causa della scelta dei prezzi della sua nuova collezione. E’ da tanto tempo che Beatrice annuncia ai suoi follower che in questi mesi ha lavorato ad una collezione d’abbigliamento per bambini e finalmente, da pochi giorni la linea è disponibile per l’acquisto online.

Le critiche a Bea

«Whatevs. è più di un brand di abbigliamento per bambini, è un vero e proprio progetto lifestyle incentrato sul valore della famiglia e dell’amore e dedicato al benessere dell’infanzia: modelli semplici, comodi e pratici, attenti alla sostenibilità ambientale, per preservare il pianeta per il loro futuro. Una produzione Made in Italy dalla palette di colori pensata per infondere un senso di relax e raccontare una raffinatezza fatta di dettagli, un’eleganza non esibita».

L’influencer emiliana è quindi attaccata dal popolo di Instagram a causa dei prezzi dei capi d’abbigliamento. I commenti recitano solo frasi di delusione nei confronti di Bea e di lamento per l’elevato costo della merce. Una tutina per bambini viene 108 euro (55 euro la felpa, 53 euro i pantaloni) e giacca in denim a 99 euro.