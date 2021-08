Chiara Ferragni, la linea scuola è già un successone sold out: quaderni, diario, matite e astucci. Tutti i prezzi

Chiara Ferragni never stop. La più iconica imprenditrice digitale del mondo prosegue, imperterrita, con il lancio sul mercato di nuovi prodotti e collaborazioni esclusive. La sua ultima fatica è quella al fianco di Pigna, uno dei più importanti produttori di materiale da cartoleria in Italia.

Fianco a fianco col noto brand Pigna, Chiara Ferragni ha deciso di lanciare in occasione del back to school settembre 2021: diario, matite, astucci e quaderni. Questi ultimi di tutte le forme e dimensioni. Tutti gli articoli lanciati daChiara Ferragni hanno, ovviamente, il logo del suo brand, la mascotte o Matilda. Ma non è certo la prima volta che Chiara Ferragni pone il proprio marchio di fabbrica accanto a un altro importante brand. Non dimentichiamo la tanto chiacchierata acqua Evian e, più di recente, la sua collezione di macchine da caffè con relative cialde della Nepresso. Ma scorri più in basso per conoscere quanto costa la sua nuova collezione per la scuola.

Il pre-order dei prodotti da scuola di Chiara Ferragni è già aperto sul sito ufficiale dell’imprenditrice digitale. Dopo pochissime ore dal lancio, come era facile da immaginare, una parte della collezione è già andata sold out. Tra i prodotti esauriti troviamo fra le altre cose, il diario per la scuola e il pack di 4 gomme, fra le quali svetta la raffigurazione della bionda mascotte. Ancora disponibili per l’acquisto online, al contrario, sono l’astuccio eyelike, al prezzo di 35 euro, acquistabile nella tonalità azzurro o rosa. Ma anche del set di tre matite a 6,90 euro e di gran parte dei quaderni e dei raccoglitori. Questi ultimi in particolare hanno un prezzo che varia da 1,9 a 4,9 euro.