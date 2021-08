Madonna sceglie l’Italia per festeggiare il compleanno: la location da sogno (in compagnia del baby fidanzato)

L’Italia è la meta prescelta da tantissime star di Hollywood e del panorama musicale in generale. Casa di George Clooney, meta della famiglia Beckham in tutto il suo splendore. Ma anche Lady Gaga e ultimi (solo in ordine cronologico) i Bennifer, Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ora è toccato a Madonna.

C’è però anche la regina del pop – con origini italiane conclamate – che ama il nostro paese e lo dimostra ogniqualvolta ne ha voglia. Stiamo parlando della splendida Madonna, Veronica Ciccone, che apprezza talmente tanto l’Italia, che appena ne ha occasione vola nella nostra penisola a passare del tempo con amici e figli. Miss Ciccone in questi giorni si aggira per la Puglia per festeggiare il suo compleanno (l’aveva già fatto nel 2016 e 2017). A documentare l’arrivo della popstar americana, nonché seconda cantante più ricca al mondo, in terra pugliese è stato Joshua Lee Cummings.

“Le origini dell’artista sono abruzzesi. Infatti i nonni paterni Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio nacquerò rispettivamente nel 1901 e nel 1902 a Pacentro (un paese in provincia dell’Aquila a 10 chilometri da Sulmona, guarda sulla mappa dove si trova), nel 1919 si trasferirono negli Stati Uniti in cerca di fortuna”. Madonna ha alloggiato nel Borgo Egnazia, resort di lusso che ha ospitato in passato anche celebri coppie dello star system come Justin Timberlake e Jessica Biel. Al fianco di Madonna i figli Lourdes Maria Ciccone Leon e Rocco Ritchie, avuti dalle passate relazioni con Carlos Leon e Guy Ritchie, e quattro bambini adottati David Banda, Stelle, Esther e Mercò James. Ma anche il baby fidanzato Ahlamalik Williams, che con i suoi 27 anni conta 36 primavere in meno della Ciccone.