Antonino Cannavacciulo e sua moglie Cinzia continuano a credere nei valori dell’ospitalità del Gruppo Cannavacciuolo e presentano una nuova struttura alberghiera chiamata Lacqua by the Lake.

Antonino Cannavacciulo

Il rinomato chef Antonino Cannavacciuolo apre al pubblico una Spa esclusiva all’interno della nuova struttura Lacqua by the Lake. A fare parte di questa catena alberghiera sono presenti sul territorio italiano altre due “case”. La prima è Lacqua Countryside che si trova a Ticciano, nell’entroterra sorrentino. La seconda invece è Lacqua by the Sea ubicata invece a Meta nel golfo di Sorrento. La terza struttura a far parte di questo mondo è appunto Lacqua By the Lake. Per arrivarci bisogna andare al Lago d’Orta. «Vivere un territorio speciale in maniera unica è il leit motiv della nuova Casa al Lago di Cinzia e Antonino Cannavacciuolo, a Pettenasco, nel cuore della riviera ortese».

Apre la Lonvevity Suite

Una delle tante particolarità della nuova casa sul lago di Cinzia e Antonino è la Longevity Suite ovvero: «nuovo tempio del benessere e Antiage». Attraversando questa nuova esperienza il cliente avrà la possibilità di testare un innovativo metodo Antiage che integra anni di ricerca scientifica, le più moderne tecnologie del mondo del wellness e prodotti cosmeceutici avanzati. L’obbiettivo è generare programmi semplici in grado di migliorare la bellezza esteriore, la forma fisica e il benessere mentale. La Longevity Suite di Antonino e Cinzia Cannavacciuolo offre vari percorsi benessere tutti basati sulla Crioterapia Total Body e Crioterapia Localizzata. Questi metodi consistono nella permanenza del corpo in una camera fredda per un periodo che varia dai 3 ai 5 minuti. Il raffreddamento infatti favorisce le reazioni positive del corpo grazie alla risposta circolatoria e linfatica.