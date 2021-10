50 Top Italy Luxury 2022 classifica, vince Cannavacciuolo con Villa Crespi

“Recenti studi offrono la conferma di come e quanto il segmento lusso sia in crescita – spiegano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, direttori della guida – e questo vale ancor di più per il settore alberghiero, dove esiste un pubblico assai attento a quei particolari che fanno la differenza nel mondo dell’hospitality top level. Il tutto senza dimenticare che il 62% dei turisti stranieri mette l’enogastronomia al primo posto tra i motivi per visitare l’Italia (fonte Enit). Abbiamo unito i vari dati raccolti ed è nata così 50 Top Italy Luxury”.

50 Top Italy Luxury 2022: la classifica

#1 Relais & Chateaux Villa Crespi, Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

#2 Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Villa Feltrinelli – Gargnano (BS)

#3 Borgo Egnazia, Due Camini – Savelletri di Fasano (BR)

#4 Rosa Alpina, St. Hubertus – San Cassiano in Badia (BZ)

#5 Hotel Hassler Roma, Imàgo – Roma

#6 La Dimora, Da Vittorio – Brusaporto (BG)

#7 Mandarin Oriental Milan, Seta by Antonio Guida – Milano

#8 Casa Maria Luigia, Francescana at Maria Luigia – Modena

#9 Brunelleschi Hotel, Santa Elisabetta – Firenze

#10 Grand Hotel Duchi D’Aosta, Harry’s Piccolo – Trieste

#11 Casa Vissani, Casa Vissani – Baschi (TR)

#12 Palazzo Venart Luxury Hotel, Glam – Venezia

#13 Grand Hotel Royal e Golf, Petit Royal – Courmayeur (AO)

#14 Hotel Eden, La Terrazza – Roma

#15 Aman Venice, Arva – Venezia

#16 Grand Hotel Principe di Piemonte, Il Piccolo Principe – Viareggio (LU)

#17 Il San Pietro di Positano , Zass – Positano (SA)

#18 Four Seasons Hotel Firenze, Il Palagio – Firenze

#19 Il San Corrado Di Noto, Principe di Belludia – Noto (SR)

#20 Punta Tragara Hotel, Le Monzù – Capri (NA)

#21 Hotel Il Pellicano, Il Pellicano – Porto Ercole (GR)

#22 Grand Hotel Timeo – A Belmond Hotel, Otto Geleng – Taormina (ME)

#23 Terra – The Magic Place, Terra – Sarentino (BZ)

#24 Capri Palace Jumeirah, L’Olivo – Capri (NA)

#25 Romeo Hotel, Il Comandante Restaurant – Napoli

#26 Principe Forte dei Marmi, Lux Lucis – Forte dei Marmi (LU)

#27 Therasia Resort Sea & Spa, Il Cappero – Lipari (ME)

#28 Locanda Don Serafino Relais & Châteaux, Locanda Don Serafino – Ragusa

#29 Regina Isabella Resort, Indaco – Lacco Ameno (NA)

Ha trionfato Cannavacciuolo con la sua Villa Crespi

#30 The Ashbee Hotel, St. George Restaurant by Heinz Beck – Taormina (ME)

#31 Hotel Signum, Signum – Malfa Salina (ME)

#32 Caruso – A Belmond Hotel, Ristorante Belvedere – Ravello (SA)

#33 L’Andana-Tenuta La Badiola, La Trattoria Enrico Bartolini-Castiglione della Pescaia (GR)

#34 Palazzo Avino, Rossellinis – Ravello (SA)

#35 Hotel Villa Cimbrone, Il Flauto di Pan – Ravello (SA)

#36 Savoy Beach Hotel, Tre Olivi – Capaccio Paestum (SA)

#37 Il Sereno Hotel, Berton Al Lago – Torno (CO)

#38 Hotel Le Agavi, La Serra – Positano (SA)

#39 San Barbato Resort Spa & Golf, Don Alfonso 1890 San Barbato – Lavello (PZ)

#40 Antonello Colonna Resort & Spa, Antonello Colonna Labico – Labico (RM)

#41 Villa Laetitia, Enoteca La Torre – Roma per 50 Top Italy Luxury 2022

#42 Zash Country Boutique Hotel, Zash – Riposto (CT)

#43 Laqua Countryside, Laqua Countryside – Vico Equense (NA)

#44 Vilòn Luxury Hotel, Adelaide – Roma

#45 Bianca Relais, Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino – Oggiono (LC)

#46 Villa Franca Positano, Li Galli Restaurant – Positano (SA)

#47 Hotel Santa Caterina, Ristorante Glicine – Amalfi (SA)

#48 Grand Hotel Parker’s, George Restaurant – Napoli

#49 Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Il Refettorio – Conca dei Marini (SA)

#50 Biafora Resort & Spa, Hyle – San Giovanni in Fiore (CS)