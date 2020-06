“Se essere sano di mente significa pensare che c’è qualcosa di sbagliato nell’essere diversi…. io preferisco essere completamente fottuta mentalmente.” Angelina Jolie

La bellissima del grande schermo oggi compie 45 anni. Angelina Jolie una vita travagliata a partire dalla morte di sua madre, fino ad arrivare alla rottura con il grande amore della sua vita Brad Pitt.

Carriera

“Terapia? Io non ne ho bisogno. I ruoli che scelgo sono la mia terapia.” Angelina Jolie

Angelina Jolie, 45 anni il 4 giugno, segno zodiacale Gemelli, questa ci sembra una delle più rappresentative della sua personalità anticonformista. Sin dagli esordi nel mondo dello spettacolo, quando era ancora una bambina. Raggiunge la fama internazionale interpretando l’icona dei videogiochi Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Tomb Raider – La culla della vita (2003). Ha vinto tre Golden Globe consecutivi: nel 1998 per il film tv George Wallace, nel 1999. Una donna oltre ogni limite e nel 2000 per Ragazze interrotte, per il quale ha anche vinto l’Oscar alla miglior attrice non protagonista. Angelina Jolie è stata più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo, inoltre è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo redatta dalla rivista Time.

Una vita non facile

“Tutto quello che ti fa sentire bene in quel modo non può eventualmente essere cattivo. C’è qualcosa di confortante riguardo alla morte, il pensiero che potresti morire domani ti rende libero di apprezzare ora la tua vita.” Angelina Jolie

La morte della madre ha sicuramente influito molto sulla vita di Angelina Jolie, inoltre nel 2005 fu coinvolta in uno scandalo, venendo accusata di essere stata la causa della fine del matrimonio tra gli attori Brad Pitt e Jennifer Aniston. Nell’aprile 2012 la coppia Jolie-Pitt si fidanza ufficialmente. La coppia si è sposata il 23 agosto 2014 nel loro castello a Miraval, in Francia. Nel settembre 2016 la Jolie ha presentato istanza di divorzio da Brad Pitt, citando differenze inconciliabili. Nell’aprile 2019 la corte ha restituito legalmente ai due attori lo status di single, e l’attrice torna a utilizzare come cognome Jolie.

La solidarietà di Angelina Jolie

“Un gesto di solidarietà è spesso una goccia nel mare. Ma a forza di versare gocce, il mare si può anche riempire.” Angelina Jolie

Nel 2001 Angelina Jolie si trova in Cambogia per girare Lara Croft Tomb Raider il film che la rende popolarissima. E questa fama subito cavalca per dare visibilità alla povertà di quelle popolazioni e raccogliere fondi per l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Con l’incarico di loro rappresentante va in SierraLeone, in Tanzania, ancora in Cambogia ed in Pakistan. Come ambasciatrice di buona volontà dell’Onu dal 2001 al 2016 visita oltre 20 paesi, dalla Thailandia al Kosovo, dallo Sri Lanka al Kenya, fermandosi nei campi profughi di Egitto, Iraq Siria per finire con quello di Lampedusa.