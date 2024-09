Cappotti di lusso, le tendenze per l’autunno 2024

Cosa prescrive la moda autunno 2024 per i cappotti di lusso? Le grandi Maison sono pronte a lanciare tendenze molto interessanti per i capispalla che sfoggeremo nei mesi freddi.

Dai cappotti animalier ai giubbotti di pelle, dai modelli decorati con ricami e applicazioni a quelli morbidi e pelosi, vediamo quali sono i più bei cappotti di lusso 2024 su cui puntare!

IL CAPPOTTO ANIMALIER

Una tendenza di enorme successo in ogni campo dell’abbigliamento e degli accessori per l’autunno 2024 è quella dell’animalier, e in particolare le fantasie leopardate o effetto giaguaro molto simili.

Michael Kors sceglie proprio la stampa giaguaro per il suo bellissimo modello in pelle effetto cavallino dalla linea pulita, un capospalla fatto per non passare inosservato.

IL MONTONE DI PELLE

Ma non si può parlare di tendenze cappotti di lusso autunno 2024 senza menzionare un grande must have di stagione: la pelle!

Fendi porta anche in passerella i suoi audaci giubbotti a collo alto con maniche raglan in pelle spalmata blu notte con interno in montone azzurro. Il top da sfoggiare con gli stivali alla coscia che sono un altro trend imprescindibile questa stagione.

IL CAPPOTTO CAMMELLO

Un grande classico che si fa largo anche questo autunno tra i trend cappotti di lusso 2024 è l’elegante cappotto cammello, sofisticato e iper femminile.

Anche Prada lo mette al centro della sua nuova campagna stagionale, abbinandolo a deliziose borse in tonalità di crema altrettanto chic. Scoprite anche la campagna per la borsa Galleria Prada con Scarlett Johansson.

IL CAPPOTTO IN LANA MORBIDA

L’intramontabile cappotto di lana torna nelle collezioni 2024 in versioni sempre più fashion.

Gucci presenta il suo modello in lana mohair dalla linea lunga con dettaglio di bottoni incrocio GG tondo, in un intenso verde oliva. Il top da abbinare a mocassini con tacco per un tocco vintage chic di classe.

CAPPOTTI RICAMATI

In cerca di cappotti di lusso 2024 statement che non passino inosservati? Sulla passerella di Miu Miu si sono fatti notare incantevoli giacconi in pelle scamosciata dall’ispirazione maschile nelle forme.

A renderli unici sono i ricami in vetro e metallo che scorrono sulla superficie, i polsini e le tasche. Un tocco di luce per tutto il look!

IL CAPPOTTO COLORATO CON CINTURA SUL PETTO

Da Louis Vuitton il cappotto con cintura viene portato alle sue estreme conseguenze, con il dettaglio della cintura che si sposta alto sul petto!

Il modello in spesso satin con cintura in pelle e fodera in seta è stato portato in passerella a Parigi nella versione rosa confetto con una stampa creata dall’artista Sun Yitian. Un tocco di colore per vivacizzare gli outfit per le occasioni speciali.

IL CAPPOTTO OVERSIZE EFFETTO PELLICCIA

Messa al bando la pelliccia vera, da Luisa Spagnoli il cappotto effetto pelliccia riccia è realizzato in mohair e lana.

Ecco una delle tendenze cappotti di lusso 2024 autunno più giovanili, un capospalla oversize che tra l’altro si declina in bellissimi colori moda, dal verde oliva al senape, al rosa shocking!

IL TRENCH COAT RIVISITATO

Ultimo ma non meno fashion, anche il trench coat autunnale si rifa il look diventando sempre più moderno.

Da Dior eccolo proposto in gabardine di cotone beige con un dettaglio che si fa notare: il motivo Miss Dior Graffiti nero che rende omaggio alla prima collezione del 1967.