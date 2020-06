Alessia Marcuzzi la nuova “The Body”: fisico statuario a 47 anni

Alessia Marcuzzi, fa impazzire i suoi fan! La nota conduttrice Mediaset pubblica uno scatto super sexy in cui posa di spalle: l’immagine è da lasciare tutti a bocca aperta, il corpo di Alessia, 47enne diventata madre due volte, una delle quali con il celebre cantante/presentatore Francesco Facchinetti, è a dir poco statuario e perfetto.

Alessia “The Body” Marcuzzi

In pochi minuti, il lato B manda in visibilio fan e colleghi: decine i commenti degli amici famosi. Da Emma Marrone a Nicola Savino, a Giorgia e Marica Pellegrinelli. L’opinione comune è univoca: tanta grazia è inarrivabile. E lo scatto fa oltre 200 mila like su Instagram. Un vero e proprio successo social!

Da Elle Macpherson ad Alessia Marcuzzi: la perfezione delle forme è servita!

Se Fidia nella sua teoria sulla sezione aurea affermava che la proporzione divina, nell’ambito delle arti figurative, doveva rispondere a determinati calcoli e algoritmi, la nostra Alessia Marcuzzi, molto probabilmente, anzi quasi per certo; risponde a queste caratteristiche di “aurea perfezione” a pieno titolo!

Nel mondo “The Body” è Elle Macpherson, top model icona degli anni 90′, che ha scalato le classifiche di moda per merito di un corpo statuario che il tempo non ha mai soggetto a cambiamenti. In Italia potrebbe concorrere per la medesima definizione un’apprezzata conduttrice che, con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instgaram, ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alla top dal fisico perfetto passato alla storia. È la bellissima Alessia Marcuzzi, conduttrice 47enne che è stata protagonista nella conduzione di programmi quali: Grande Fratello e l’Isola dei famosi. Solo per citarne alcuni. Anche se la sua carriera è costellata di grandi successi televisivi.

Da Emma a Elisabetta Canalis: migliaia di like per la conduttrice italica

Risale a qualche ora fa una foto postata dall’ex compagna di Francesco Facchinetti, recentemente finita nel mirino del gossip per una presunta crisi matrimoniale con Paolo Calabresi Marconi, poi smentita. Nello scatto Alessia posa di spalle, mostrando la schiena (e non solo) all’obiettivo fotografico. L’effetto d’insieme è notevole: lo dimostrano i like, oltre 200 mila, che lo scatto ha conquistato. Decine sono i commenti lasciati dagli amici famosi sotto la foto postata dalla Marcuzzi. “Che bona”, scrive Emma Marrone mentre Rudy Zerbi sfodera la carta dell’ironia: “Peccato che il mare sia leggermente increspato”. Conquistati anche Elisabetta Canalis, Mara Venier, Adriana Volpe, Marica Pellegrinelli, Nicola Savino e numerosi altri colleghi vip.

Caterina Balivo e il commento ironico: “Mi fai una foto così?”

Menzione a parte per Caterina Balivo, conduttrice che ha recentemente lasciato Vieni da me su Rai1 per concedersi un anno sabbatico prima di tornare sul piccolo schermo. Sfoderando notevole autoironia, la collega di Alessia Marcuzzi tagga un’amica e scrive: “Domani mi fai una foto così anche tu? Vabbè, già so la risposta, mica hai quel lato b”. Modestia e ironia a parte, Caterina potrebbe posare allo stesso modo e ottenere un effetto altrettanto soddisfacente! In vista dell’estate 2020, dovremmo aspettarci numerose “foto di spalle” da parte delle nostre seguitissime celebrities? L’effetto “The Body” è imminente! Anche se Alessia Marcuzzi, per ora, è in prima posizione senza riserve.