Emma Marrone è una delle cantanti più amate in Italia, da quando è ultimato il suo percorso ad Amici più di dieci anni fa, ha cavalcato l’onda del successo. Spesso alle vette di ogni classifica con i suoi splendidi singoli musicali, l’ex vincitrice del talent di Maria De Filippi vanta di una carriera costellata da innumerevoli successi.

La carriera

Emma Marrone raggiunge il successo: tra il 2009 e il 2010 partecipa e vince la nona edizione del talent show. Successivamente, nella primavera del 2010, pubblica un EP dal titolo “Oltre”, che viene lanciato attraverso la promozione del brano “Calore”. Con il successo del disco arriva anche un contratto come nuova testimonial per il marchio di vestiti. Nel febbraio dell’anno seguente Emma Marrone calca il palco del teatro Ariston per partecipare al Festival di Sanremo 2011: la cantante affianca il gruppo “Modà” presentando in gara il brano “Arriverà”, che alla fine della manifestazione ottiene il secondo posto. Trona l’anno successivo per Sanremo 2012 e questa volta vincitrice con il brano “Non è l’inferno”.

Vita privata

La cantante ha avuto numerosi flirt nel corso della sua vita, molti di questi sotto gli occhi attenti del mondo del gossip. La prima relazione importante di Emma Marrone è con Stefano de Martino, conosciuto ad Amici durante l’edizione 2009. L’inizio del loro amore fu segnato dalla rottura di Stefano con Federica Scaramella, anche lei ballerina, per dedicarsi interamente a Emma. Ma come si dice, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Nel 2010, sempre ad Amici, il ballerino ha una sbandata per Giulia Pauselli. I due avranno anche una storia, che alla fine sarà confessata a Emma.

La malattia

“Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose”. Emma Marrone

Emma Marrone aveva attraversato un momento difficile per un tumore alle ovaie, che l’aveva costretta a un addio temporaneo alle scene.

La sorpresa inaspettata ai fan

Emma Marrone ha dato appuntamento, seppure virtuale, a tutti i suoi sostenitori per festeggiare insieme il suo trentaseiesimo compleanno. Tramite una diretta social condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex vincitrice di Amici ha deciso di trascorrere una giornata completamente diversa dal solito.