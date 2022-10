Aesthetics: tutto ciò che devi sapere sul concetto di estetica nella moda

La parola inglese “Aesthetics” ha un significato ben preciso: vuol dire “estetica”. La moda Aesthetics è un concetto stilistico che racchiude in sé numerosi “sotto-stili” e ognuno di noi, ovviamente, può creare il suo.

Alla ricerca del bello…

Lo stile Aesthetics attuale utilizza le immagini di un tempo, le mode e le icone del passato, e le rivisita in modo creativo. Vede come protagoniste camicie a quadri, felpe oversize, t-shirt larghe con stampe, crop top e top a fascia, ma anche gonne a quadri, pantaloni larghi e joggers, borse baguette e anfibi. Ognuno di noi può scegliere ciò che preferisce e creare la combinazione ideale, arrivando a ideare uno stile personale e unico.

Proprio come dice il dizionario , Aesthetics significa “the formal study of the principles of art and beauty”, ovvero “lo studio formale dei principi dell’arte e della bellezza”. Questo ci fa capire che abbiamo di fronte proprio la parola giusta. Infatti anche noi ci mettiamo quotidianamente alla ricerca del bello, a studiare e a creare un outfit che sia gradevole alla vista. Qual è l’outfit che rispecchia il nostro mood attuale? Qual è il nuovo capo di abbigliamento che possiamo trovare online, ad esempio su https://www.na-kd.com/it , che sarà capace di farci sentire esteticamente accattivanti?

Aesthetics, quindi, non è solo uno stile: è anche una ricerca e una moda che non è uguale per tutti. È anche l’unione delle scelte che facciamo ogni giorno, dal colore al tessuto, dal make up agli accessori.

Le regole per creare un buon outfit

Ogni giorno, quando dobbiamo acquistare abiti o scegliere un outfit, facciamo una scelta volta all’estetica, a quella che vediamo noi nello specchio e a ciò che vogliamo trasmettere e far vedere agli altri. Valutiamo i capi più attuali e di tendenza e selezioniamo ciò che ci piace di più. Naturalmente, però, persino durante queste scelte ci sono alcuni criteri da seguire.

Prendi ispirazione…

Uno dei modi per non sbagliare, anche quando si tratta di moda, è sempre questo: lasciarsi ispirare dalle persone giuste. Considerando che la moda attuale riporta in voga lo stile fine anni ’90 e inizi anni 2000, è una buona idea, ad esempio, fare una ricerca sulle icone del mondo della musica di quel periodo. Qual è lo stile che ti piace di più? Quello di J.Lo oppure di Beyoncé? Quella è l’ispirazione da seguire per creare un tuo stile e per rinnovare il tuo guardaroba.

Pantaloni a zampa, larghi o a gamba dritta? Mini gonna a pieghe o longuette?

Aesthetics è un concetto che ci parla di moda e di come ciò che indossiamo ci fa apparire e sentire quando siamo soli o in mezzo agli altri. Pertanto, prima di fare un acquisto è sempre importante capire quale tipo di pantaloni e gonne stanno meglio sulla nostra silhouette. Alcuni capi potrebbero slanciare, mentre altri potrebbero fare l’effetto contrario.

I colori al fianco dei “tuoi” colori

Bisogna sempre scegliere le nuance che più ci piacciono, senza però dimenticare che anche il nostro incarnato ha la sua importanza. Ogni carnagione ha la palette perfetta ( armocromia ), ovvero un insieme di colori che possono far risaltare e avvalorare la nostra immagine. Quindi perché non sfruttare questa palette? Invece di giocare con colori vivaci e stampe sgargianti, si può anche scegliere di dare un unico semplice tocco di colore al proprio outfit oppure di utilizzare solamente alcune sfumature.

Less is more

La moda pop, quella della fine degli anni ’90 e degli inizi del 2000 che è tornata in auge con non poche rivisitazioni, risulta molte volte eccentrica e carica di accessori e colori. Non è detto, però, che dobbiamo seguirla alla lettera. Il concetto di estetica nell’ambito della moda ci sprona a ridisegnare alcuni stili a seconda dei nostri gusti e della nostra personalità. Spesso è meglio non esagerare: è possibile prediligere uno stile minimal, usando comunque i capi di tendenza. Molte volte è questa la scelta migliore per valorizzare la propria figura.

Aesthetics: il tuo stile, il tuo concetto di estetica nella moda

In generale, quando si è alla ricerca di un proprio stile o di nuovi outfit non bisogna mai dimenticare che la moda è come un colore: può avere tante sfumature differenti e ognuno può scegliere la sua. La moda Aesthetics è un concetto stilistico dove i capi del passato sono i protagonisti, ma in cui è la personalizzazione ad essere fondamentale! Riuscire ad abbinare capi e accessori che stanno bene insieme, per colori e stile, e che stanno bene su di noi è sempre il primo passo per creare l’outfit giusto.