Scarpe autunno 2024: le tendenze dalle sfilate

Cosa prescrive la moda per le scarpe autunno 2024? Le grandi Maison hanno presentato nelle capitali della moda mondiale trend molto interessanti per la stagione fredda!

Stivali texani, plateau esagerati, punte squadrate, forme vintage, vediamo cosa prescrivono le tendenze scarpe 2024 autunno secondo le case di moda più amate!

GLI STIVALI TEXANI

Proposti nel 2024 davvero in tutte le salse, gli stivali texani fanno il loro ritorno in grande stile in tutte le collezioni, con borchie o strass, con cinturini e fibbie vistose o più minimal e lineari.

Alla sfilata Fendi sono in scena linee pulite e uno stile sofisticato, per particolari stivali con gambale ripiegato e punta squadrata in deliziose tonalità autunnali come il color caramello. Scoprite tutto anche sulle tendenze borse autunno 2024!

LE DECOLLETE INDOSSATE CON LE CALZE

Una delle tendenze scarpe 2024 autunno che forse farà storcere il naso a qualcuno è quella delle décolleté slingback indossate con le calze, come suggerisce Elisabetta Franchi al suo fashion show.

Dominano la scena le forme con tacchi scultura, cinturino sul tallone che resta scoperto e alla caviglia, forme eleganti che per la casa di moda italiana si indossano con calze a costine sporty chic!

I PLATEAU ESAGERATI

Da Gucci si riscrivono le regole delle scarpe con tacco altissimo optando per un’idea di comfort audace e moderna: i maxi plateau!

La nuova collezione invernale ha tra le sue novità originali rivisitazioni di forme classiche come i mocassini con tacco, che sfoggiano una struttura slingback con cinturino sul tallone, un tacco alto e largo molto robusto e un plateau che supera i 5 cm di altezza! Comodità e un mood moderno per un trend che non passerà di certo inosservato!

PUNTE AFFILATE

Che si tratta di tronchetti, ballerine o décolleté, la punta stretta continua a essere la tendenza del momento.

Ce lo dimostra molto bene Moschino con le sue décolleté dalle forme avvolgenti intorno al piede con una scultorea punta stretta e sfilata, a cui fa eco un tacco piramidale che ne riprende la forma.

CUISSARDES, GLI STIVALI SOPRA IL GINOCCHIO

Ma non si può parlare di tendenze scarpe autunno 2024 senza menzionare le calzature più seducenti, gli stivali sopra il ginocchio, o cuissardes!

Nella nuova stagione li vediamo rivisitati in versioni più comode e facili da indossare nella vita quotidiana, con tacco di media altezza da Chloè, punta sfilata e un gambale largo che non stringe intorno al ginocchio. Ideali anche da abbinare a look più casual ed easy chic!

TRONCHETTI CON PUNTE SQUADRATE

Da non sottovalutare anche il must have autunnale dei tronchetti con punte squadrate, un richiamo alla moda vintage anni ’70 che trova spazio su diverse passerelle, come da Louis Vuitton.

La Maison francese punta su stivaletti con tacco rocchetto comodo con una punta messa in primo piano grazie alle impunture 3D che delineano una forma geometrica netta. Calzature statement per chi non ci sta a passare inosservata!

BALLERINE STILE DANZA CLASSICA

Abbiamo un debole per uno stile preppy e bon ton? Allora la tendenza scarpe 2024 che fa per noi è quella delle ballerine ispirate al mondo del balletto classico!

Spopolano le forme a punta squadrata o arrotondata che ricordano le scarpe da punta, anche con cinturini elastici che rendono la calzata più sicura, come suggerisce Salvatore Ferragamo, e bellissime spille gioiello!