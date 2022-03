Zoë Kravitz Oscar 2022. Come ogni anno il red carpet vede sfilare celebrità che cercano di dare il meglio di se. Durante la premiazione degli Oscar 2022 i look che hanno sfilato sotto gli occhi di tutti sono stati esplosivi, luccicanti, alternativi e assolutamente tutti di buon gusto.

Chi si è presententato con outfit innovativi e provocatori e chi invece ha preferito andare sul classico, indossando abiti da sogno. Vuoi o non vuoi però ci sono anche sempre vecchie mode che vengono riportate a galla. Come ci ha mostrato Zoë Kravitz che si è presentata con acconciatura e vestiario in stile bon ton, ricordando l’iconica Audrey Hepburn.

Zoë Kravitz agli Oscar 2022

Zoë Kravitz, convolata a nozze nel 2019 con Karl Glusman, per poi divorziare poco dopo ed ora viversi la sua storia d’amore con Channing Tatum, continua a far parlare di se, per il tuo talento e per la sua bellezza. Durante la notte degli Oscar la Kravitz ha sfilato vestita di raffinatezza unica. L’attrice si è spogliata della sensualità provocante di Catwoman ed al contrario è apparsa sul red carpet in perfetto stile bon ton.

Un abito bustier rosa pastello, seno cinto da un grande fiocco ed una sottilissima cintura volta ad esaltare il punto vita. Il vestiario firmato Sain Laurent è stata una vera e propria citazione di un famosissimo look anni Cinquanta di Audrey Hepburn ma non solo. Ciliegina sulla torta è stata anche la ripresa di trucco e acconciatura ovvero l’iconico eyeliner da gatta e la famosissima frangetta corta e di lato.

Frangetta e make-up in perfetto stile Audrey Hepburn

Zoë Kravitz si è quindi presentata in un look vero e proprio omaggio all’iconica Hepburn. D’altronde non è la prima volta che la Kravitz mostra un versione contemporanea della bellezza senza tempo dell’attrice di Colazione da Tiffany. Ai Sag Awards aveva infatti sfoggiato un tubino di color pesca con fiocco in vita, accompagnato da guanti bianchi alti fin sopra al gomito.

Zoë ha fatto le cose per bene e non è stato solo l’abito ad aver citato Audrey Hepburn. Trucco delicato spolverato sulle palpebre con una sfumatura di rosa perfettamente abbinata a guance e labbra. E sugli occhi leggera linea di eye-liner, sopracciglia bold ma definite. I capelli invece raccolti e sulla fronte una frangia precisa, laterale, proprio l’iconica della Hepburn.

Audrey Hepburn agli Oscar 1954

Audrey Hepburn nel 1954 vinse l’Oscar come migliore attrice protagonista del film Vacanze romane. Per l’importante occasione l’attrice indossò un abito bianco a fiori, stretto in vita e largo sui fianchi, che sarà definito poi come uno dei migliori di tutti i tempi. L’acconciatura? La stessa che Zoë Kravitz ha voluto riproporre e ricordare durante questi Oscar 2022.