Zoe Kravitz si è sposata. Il matrimonio, è stato celebrato sabato a Parigi dove lei e il marito Karl Glusman sono stati fotografati insieme a tanti ospiti del mondo del cinema. A parteciparvi oltre la famiglia, l’intero cast di Big Little Lies. Un evento in grande stile, che non passa di certo inosservato.

E vissero felici e contenti…

Zoe Kravitz e Karl Glusman sono ora marito e moglie. La cerimonia si è tenuta in segreto, nella casa parigina di Lenny Kravitz, papà della sposa. Alla cerimonia non potevano mancare: mamma Lisa Bonet, Shailene Woodley, Nicole Kidman col marito Keith Urban, Laura Dern, Reese Witherspoon, Jason Momoa mano nella mano con i due figli, infine Cara Delevingne e la compagna Ashley Benson.

Si tratta di una villa a tre piani con otto camere da letto e un immenso giardino. Alle pareti, opere di Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, insieme a chitarre, e oggetti selezionati di design. Nella casa vige una sola regola: le scarpe non sono ammesse, come testimonia una foto postata dal musicista poco prima della cerimonia.

Fashion

Zoe e Karl, hanno entrambi uno stile alternativo. Per il loro matrimonio hanno deciso di indossare: un completo blu per lui e per lei invece, un esclusivo abito crochet ricoperto di perle firmato da Danielle Frankel. Insomma che dire se non: chic al punto giusto.

Big Little Lies

Un primo matrimonio era già stato celebrato a New York a maggio e si era trattato di una piccola cerimonia civile a cui avevano partecipato solo parenti e amici più cari. Invece, in occasione di questa seconda cerimonia, Zoe Kravitz, ha deciso di inviare tutto il cast di Big Little Lies, che tempo fa aveva annunciato l’inizio della seconda stagione.