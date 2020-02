William e Kate ai BAFTA Awards 2020: lei ricicla un Alexander McQueen

Un altro anno, un’altra serata glamour ai BAFTA Awards del 2020 per il Duca e la Duchessa di Cambridge. Da quando è diventato presidente dell’Accademia britannica delle arti cinematografiche e televisive nel 2010, il principe William ha partecipato alla mostra del premio per diversi anni con Kate al suo fianco. Il Duca e la Duchessa si assicurano sempre non solo di camminare sul tappeto rosso, ma anche di socializzare con i vincitori.

British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) è un’organizzazione britannica che premia annualmente opere cinematografiche, televisive e interattive.

La nomina del Duca di Cambridge alla presidenza BAFTA nel febbraio 2010 e seguita a una lunga tradizione di coinvolgimento reale con BAFTA. Tutti tranne uno dei presidenti di BAFTA nella sua storia sono stati membri della famiglia reale. Prince Philip, The Duke of Edinburgh, è stato il primo presidente dell’organizzazione nel 1959, un anno dopo che la British Film Academy, fondata nel 1947, e la Guild of Television Producers and Directors si sono fuse per creare la Society of Film and Television Arts. SFTA, precursore di BAFTA.

La coppia sembrava felice di essere sul tappeto rosso per il grande appuntamento annuale della cerimonia di premiazione. William e Kate si sono diretti rapidamente verso la Royal Albert Hall, dove si è tenuta la cerimonia. Kate ha indossato un abito Alexander McQueen dorato, una creazione che aveva già indossato in diverse occasioni, in linea con la richiesta di sostenibilità dei BAFTA. William è apparso elegante accanto a lei, indossando uno smoking nero e scarpe di velluto nero. Classico e chic, come piace a noi.

Il trucco di Kate è impeccabile, una riga di eyeliner tirata sopra ad un ombretto con sfumature nude che virano sul pesca, base leggerissima, blush illuminante e un gloss sulle labbra. Elegante e sobria come sempre. Certo, non possiamo dire la medesima cosa della sua acconciatura, bella eh, ma assolutamente lontana dal concetto di sobrietà tanto avallato dalla Duchessa di Cambridge. Guarda le sue migliori acconciature nel corso degli anni. In questo caso Catherine sfoggia un intreccio alla francese, molto morbido e molto appropriato, come i suoi gioielli: orecchini pendenti guarniti con lo stesso charm proposto dalla collana. Leggerissima.