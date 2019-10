Kate Middleton e le migliori acconciature nel corso degli anni

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, non è solo una duchessa. Per gli appassionati di bellezza, è un’icona legittima dei capelli. Fidati di noi, da quando anche noi, insieme a lei, abbiamo sposato il Principe William e ci siamo ufficialmente uniti alla famiglia reale nel 2010, abbiamo seguito la sua evoluzione dei capelli più vicino di quanto pensi. Ogni esplosione di acconciatura, ogni momento trascorso sottotono e con scarsa illuminazione, ogni (rara) coda di cavallo casual e ogni singola modifica allo chignon laterale che abbia mai indossato (e sono state molte), noi c’eravamo!

I capelli della Duchessa di Cambridge nel corso degli anni

A differenza della cognata Meghan Markle, la duchessa ha rispettato le rigorose “regole” di bellezza reale e ha scelto di indossare acconciature piuttosto raffinate per i suoi numerosi impegni e doveri ufficiali. Guarda le differenze fra le due cognate, tu sei più Kate o Meghan?!. Ma questo non significa che non possa divertirsi un po’. Accessori e news di moda sono entrambi fondamentali per l’aspetto di Kate. Per gli impegni ufficiali, a volte preferisce un classico chignon con l’aggiunta di sottili trecce e colpi di luce per completare, impossibile competere con i suoi vari affascinanti cappelli. Il suo trucco per mantenere questi stili perfettamente a posto? Una buona vecchia (VECCHISSIMA) retina per capelli. E se è in una gita leggermente meno formale, a volte cerca piccoli accessori come spille di perle o piccoli fiocchi di velluto per ravvivare un po’ il suo aspetto.

Quando non ha doveri reali e formali, abbasserà le acconciature dei capelli (letteralmente) e spesso sceglierà grandi boccoli rigonfi. Nulla sembra mettere in dubbio le sue belle onde, sia che partecipi a vari eventi sportivi o addirittura al proprio parto. Le sue onde voluminose sembrano sempre rimanere perfettamente gonfie e ondulate, grazie a un team di esperti parrucchieri (e molto probabilmente una tonnellata di lacca a tenuta flessibile). Kate è davvero la (regina) duchessa delle novità, dei boccoli e dei diademi (quelli più preziosi li trovi qui). E nel caso avessi bisogno di qualcosa di più convincente, continua a guardarti intorno per dare un’occhiata più da vicino alle migliori acconciature di Kate nel corso degli anni.