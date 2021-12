Wanda Nara, la sua borsa costa 300mila euro: il regalo extra lusso di Mauro Icardi

In questi ultimi mesi se ne sono dette di ogni su Wanda Nara e Mauro Icardi, mollati poi ripresi e ancora lontani. Il tradimento di lui, le chat con la presunta amante e Wanda che non perdona. Ora però a suggellare l’armistizio arriva lei, la borsa da 300mila euro che Icardi ha portato in dono alla sua Wanda.

Il regalo di lusso che più di lusso non si può, il calciatore del Paris Saint-Germain si è fatto perdonare eccome il flirt con l’attrice e cantante argentina China Suarez. Dal canto suo Wanda Nara non ha potuto fare a meno che perdonare il suo amore Icardi, accettando di buon grado un regalo di riconciliazione. Per rendere giustizia all’amore ritrovato il bomber ha ben pensato bene di omaggiarla di un regalo di lusso, rivelato immediatamente sui social dall’argentina in persona.

Wanda Nara borsa Hermès da 300mila euro: il regalo extra lusso di Icardi

La borsa che Wanda Nara ha trovato nella notissima confezione arancione di Hermès, è una borsa non solo costosissima, ma anche estremamente rara, di cui sono stati prodotti solo pochissimi esemplari. Il modello è uno dei più pregiati: è una Himalaya Birkin 30 di Hermès realizzata in pelle di coccodrillo del Nilo. La bora è guarnita di diamanti incastonati e dettagli in oro. La possiedono in pochissime celebrities, è un vero e proprio oggetto del desiderio. Modelli simili sono custoditi gelosamente da Georgina Rodriguez e Chiara Ferragni, per esempio. Anche Ilary Blasi ne possiede una simile (non uguale eh), una Kelly (non una Birkin eh), anch’essa nella variante Himalaya Niloticus Crocodile Retourne. Pelle di coccodrillo bianca con sfumature marroni ai lati, decorata con diamanti sulla chiusura. A differenza delle Birkin, la Kelly non ha doppio manico. Il suo costo è elevatissimo, proprio come la Birkin di Wanda Nara, quella che ha suggellato la pace col marito. Sul sito di Christie’s il suo valore è attualmente di 125mila sterline, cioè oltre 300 mila euro.