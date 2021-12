Lo smalto per unghie indossato sull’uomo ormai non è più un tabù. Chi ancora lo considera tale non è ne cool né inclusivo. Fedez, Achille Lauro e Harry Styles sono solo alcuni dei tanti esempi di lotta contro quella mascolinità tossica.

Smalto per gli uomini: la storia

Alla fine del 1800, dopo che una donna di nome Mary Cobb aprì il primo salone di bellezza d’America a New York City, la manicure era senza genere; le persone che limavano, lucidavano e lucidavano le unghie erano di solito donne, ma molti dei loro clienti erano uomini. In realtà c’erano canzoni e persino un primo film su uomini che si innamoravano della loro manicure.

Quando la cura delle unghie è diventata più decorativa, ha assunto una maggiore associazione con la femminilità e la moda piuttosto che con la semplice cura. Lo smalto per unghie colorato è stato sviluppato a metà degli anni ’20 e «era una dichiarazione piuttosto osé all’epoca», afferma Shapiro. «C’era questo vero stigma dei cosmetici come, sai, per le cosiddette donne “facili”».

Ma quando le persone mondane e le attrici hanno iniziato a dipingersi le unghie, altre donne hanno seguito l’esempio e lo smalto per unghie è diventato un lusso accessibile. Nel frattempo, la cura delle cuticole degli uomini era affidata ai barbieri, che provvedevano a una semplice rifinitura.

Alla fine del XX secolo, glam rocker, goth, skateboarder e punk erano tra gli uomini sovversivi che indossavano lo smalto. David Bowie è stato fotografato mentre tirava una boccata da una sigaretta con l’unghia media verde acqua. Lou Reed preferiva lo smalto nero e lasciava che si scheggiasse. Anche Freddie Mercury indossava smalto nero, ma solo sulla mano sinistra. Kurt Cobain si coprì le unghie corte e tozze di rosso lucido.

NailArt per uomini: i colori

Che tu voglia esprimere te stesso o che semplicemente abbia bisogno di mettere lo smalto ciò sono alcune colorazioni giuste per te. Le varianti colore più ultimate dagli uomini in questo ultimo periodo sono il nero, il viola scuro, e i colori fluo. Se vuoi prendere ispirazione il profilo di Fedez ti sarà sicuramente d’aiuto. Anche perché il noto rapper italiano ha da poco rilasciato la sua personale collezione di smalti, in collaborazione con Layla Cosmetics.