Ville extra-lusso dei Vip. Quale miglior investimento da fare con i soldi (e tanti) guadagnati, che una dimora super-lusso munita di ogni comfort? Lo sanno bene le celebrità italiane e internazionali. Le case dei vip italiani più belle, famose e dagli interni da sogno si possono trovare in città come Roma e Milano. Ma non solo. Proprio come i divi internazionali anche le celebrità italiane esibiscono dimore da “mille e una notte”, case da far invidia a chiunque. Ville con piscine o più in generale maxi appartamenti ai piani alti delle costruzioni più esclusive nel cuore di grandi città ma anche fuori. Ad esempio, Francesco Totti e Ilary Blasi sono alcuni degli inquilini dell’Eurosky Tower, grattacielo futuristico nella zona Eur. La coppia abita in un attico da 36 stanze, che ha un costo di circa 9 mila euro al metro quadro. Barbara D’Urso, invece, conduttrice più amata della tv; possiede una casa di lusso a Capalbio, in provincia di Grosseto, ma per esigenze lavorative si è trasferita vicino agli studi di Cologno Monzese. I Ferragnez? Dimora altrettanto da sogno. Panorama mozzafiato, che affaccia sull’avanguardistico quartiere di City Life. Ben visibile dall’enorme terrazzo dotato di vasca idromassaggio, pavimenti in parquet, pieno di installazioni artistiche ed oggetti originali.

Ville extra-lusso. Gianluca Vacchi: dimora da sogno per l’imprenditore-viveur

Se pensavate nella vostra esistenza di non aver mai visto tanto lusso, vi sbagliavate di grosso! Casa Vacchi, rimane una delle più lussuose in assoluto. Si sa, Gianluca Vacchi non bada certo a spese. Da poco diventato papà, il fenomeno social per eccellenza, ha acquistato (tempo fa) a Miami una villa con campi da calcio e da tennis, mega spa con piscine, vasche con la cromoterapia, saune, bagno turco e aree relax. E ancora: una sala cinema con delle poltrone che si trasformano in letto e un guardaroba (quello di lui) che è racchiuso in una stanza con 13 armadi e una grande scarpiera che contiene oltre 200 paia di scarpe. Per non parlare delle opere d’arte appese. Valore? A dir poco inestimabile! Il lusso non passa mai di moda.

Si tratta di una vera e propria towersuite super lusso

Tra le compravendite che hanno fatto più notizia nel 2020, c’è sicuramente l’acquisto di una seconda proprietà a Miami dell’influencer milionario Gianluca Vacchi, nell’estate 2020. L’affare sarebbe costato al dj 24,5 milioni di dollari, facendolo diventare così il proprietario indiscusso di una mega villa scenografica, da condividere con la sua compagna neo-mamma Sharon Fonseca. La nuova ecclettica villa si affaccia su Miami Beach, uno scenario da “mille e una notte” che ha fatto da sfondo a numerose altre ville di personaggi celebri.

Ville extra-lusso. Gianluca Vacchi e la sua lussuosa dimora a Miami

La villa costruita in teak (ovvero pietra e vetro) e dispone di ben 7 camere da letto e 7 bagni, oltre a numerosi altri comfort, come una sala cinema privata, celle per vini pregiati e un garage con 4 posti auto. Nonostante tutto, ciò che aggiunge decisamente valore alla casa è la presenza di un terrazzo con vista mozzafiato sull’oceano, mentre all’ingresso dell’edificio si trova una splendida piscina illuminata. Gli interni sono tutti molto curati e raffinati, e accostano un arredamento chic e luxury, dai colori chiari intonati al legno e al vimini, entrambi molto presenti. Lo stile dell’arredamento è moderno ma anche minimalista. All’ingresso dell’edificio si trova una splendida piscina illuminata, circondata da palme. Immancabile per Gianluca Vacchi e la sua compagna, la cabina armadio, di legno chiaro, ben organizzata e con ampio spazio. Non male!