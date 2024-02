Il Ritorno dell’Eleganza Discreta: Il Trend del Quiet Luxury e Old Money

In un’epoca dominata dall’ostentazione dei social media e della cultura del “più è meglio”, sta emergendo una tendenza controculturale che celebra il lusso discreto. Questo trend, noto come “quiet luxury” si allontana dall’opulenza appariscente per abbracciare uno stile di vita e un’estetica più sottile e raffinata.

La Filosofia del Quiet Luxury

Il quiet luxury si basa sulla qualità piuttosto che sulla quantità: investire in pochi pezzi di alta qualità, che durano nel tempo, piuttosto che accumulare beni di moda passaggera. Questo approccio non solo rispecchia una scelta sostenibile e consapevole, ma si radica anche in un desiderio di autenticità e un’apprezzamento per l’artigianalità.

Il Fascino dell’Old Money

Parallelamente al quiet luxury, il trend dell’old money attinge dall’estetica e dai valori delle famiglie tradizionalmente ricche, quelle il cui patrimonio si è accumulato nel corso di generazioni. Questo stile si caratterizza per un’eleganza senza tempo, preferendo capi classici e intramontabili che esprimono un senso di storia e continuità.

La moda old money si distingue per la sua discrezione e raffinatezza. I capi sono di solito realizzati in tessuti pregiati come cashmere, seta e tweed, e presentano una palette di colori neutri e terrosi. Gli accessori sono minimali e di qualità, con un’enfasi su orologi vintage, gioielli sottili e scarpe artigianali.

Interior Design e Lifestyle

Anche l’interior design riflette la filosofia old money con una predilezione per mobili antichi, arte classica e libri. Questi spazi sono progettati per essere accoglienti e vivibili, lontani dalle fredde estetiche minimaliste. Il lifestyle old money si concentra su esperienze di qualità, come viaggi in destinazioni storiche, cene gourmet e attività culturali.

Perché il Quiet Luxury e Old Money Stanno Tornando di Moda?

Il ritorno del quiet luxury e dell’old money può essere visto come una reazione al consumismo eccessivo e alla cultura dell’effimero che dominano oggi. In un mondo in cui l’immagine è tutto, queste correnti offrono un ritorno all’essenza, alla qualità e all’autenticità.

Inoltre, la crisi climatica e la crescente consapevolezza intorno alla sostenibilità stanno spingendo i consumatori a ripensare alle proprie abitudini di consumo. Il quiet luxury e l’old money, con il loro focus sulla durabilità e la qualità, rispondono a questa necessità.