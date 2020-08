Italia cornice del lusso. Argentario Golf Resort: a Porto Ercole lo sfarzo ecosostenibile

Con un design unico e personalizzabile, le residenze sono gioielli architettonici all’insegna, del lusso, della domotica e dell’ecosostenibilità. Questi modelli abitativi sorgono al centro di una verdeggiante vallata del Monte Argentario, in un incredibile paesaggio considerato tra i più scenografici e rinomati d’Europa, un’area di oltre ottanta ettari di boschi e uliveti adagiati fra le suggestive colline della Maremma toscana, a due passi dal mare dell’arcipelago toscano e da alcune tra le più affascinanti città d’arte italiane come Siena, Pisa, Firenze e Roma. Le ville e il resort sorgono a 4 km da Porto Ercole e dalla Marina di Cala Galera, a 2,5 km da Orbetello e a 8 km da Porto Santo Stefano, dove si possono raggiungere facilmente l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri.

Da Miami a Porto Ercole: un progetto all’insegna di lusso e avanguardia

Immersi nella natura mediterranea del promontorio di Monte Argentario, il resort e le ville si trovano a soli 5 minuti in auto dalla Riserva Naturale Duna Feniglia e a 25 km dal Parco dell’Uccellina (o Parco Naturale della Maremma) e dispongono di un eliporto. Un golf club di riferimento internazionale con un campo da 18 buche, nominato di recente sede italiana della PGA – Professional Golfers’ Association, aggiunge valore al contesto in cui sorgono le ville e il resort.

Le Argentario Golf Villas sono il frutto di un ambizioso progetto architettonico e residenziale, sulla scia del trend che arriva dalla Florida e dal Colorado, di dimore di pregio gestite come luxury hotel, attorno ai quali si sviluppano, condividendone i servizi esclusivi. Una soluzione vantaggiosa e appealing per gli aspiranti proprietari che desiderano acquistare una prima o una seconda casa, da abitare oppure affittare in determinati periodi dell’anno.

Lo stile architettonico e dell’arredo scelto dall’interior designer Andrea Fogli e dell’architetto Stefania Tognoloni, è quello del Luxury Minimalistic, con materiali naturali, a cominciare dal legno e dalla pietra, e pezzi unici custom-made in linea con le tradizioni artigianali e del design internazionale. È proprio il design una cifra distintiva delle Argentario Golf Villas. Oltre le 7 ville già realizzate, di cui 5 disponibili agli ospiti esterni, il piano di sviluppo prevede la costruzione di altre 20/25 ville sul terreno di proprietà del resort.

Servizi high-class ed ecosostenibilità

Lo stile è condiviso, ma di fatto ogni villa è unica e volutamente irripetibile. L’eleganza degli spazi e degli ambienti si sposa con tecnologie all’avanguardia, poiché le residenze sono tutte progettate secondo i principi della domotica e dell’internet of things: impianti smart e device in grado di comunicare tra loro garantiscono ogni comfort. Le ville sono inoltre all’insegna dell’efficienza energetica e rispecchiano una filosofia ecosostenibile a basso impatto ambientale che si concretizza attraverso soluzioni 100% green, dalle pareti termiche ai pannelli solari, dai tetti giardino all’impiego dell’acqua piovana per l’irrigazione.

Cifra distintiva delle ville sono i servizi haut-de-gamme, dal butler a tutte le facilities del resort: spa, ristorazione, attività outdoor, campo da golf, piscine, tennis, padel, fitness center, spa, percorsi jogging, eliporto, concierge, autisti privati, servizio in camera H24, menù speciali a cura di un team di nutrizionisti con alimenti bio e possibilità di coltivazioni personalizzate per le esigenze dei proprietari e degli ospiti.

Ville di lusso in Italia. Argentario Golf Resort: a Porto Ercole il lusso ecosostenibile

Materiali naturali come pietra e legno, usati per i rivestimenti esterni in colori e tagli contemporanei. I tetti giardino e le terrazze panoramiche, si sposano con le scelte diverse e personalizzabili per il design interno. Il tutto è circondato da una natura rigogliosa e scenografica. Ogni affaccio delle abitazioni presenta grandi aperture e vetrate, pensate per catturare le differenti viste circostanti. Il campo da golf con i suoi uliveti, il mare, la laguna e i boschi di sughere. L’architettura, grazie ai numerosi tetti giardino e alla vegetazione rampicante, si mimetizza perfettamente col paesaggio esistente. I layout interni, sempre personalizzabili, prediligono gli spazi aperti e fluidi con cucine che si affacciano sui salotti. Inseguendo la luce delle vetrate aperte sul paesaggio. Alcune tipologie presentano saloni a doppi livelli con tetti inclinati per dare ampio respiro alla zona living. Altre invece hanno terrazze aggettanti sul verde per sentirsi immersi nella natura.

Wellbeing Retreat: benessere, estetica, medicina e rieducazione alimentare

I proprietari e gli ospiti delle Argentario Golf Villas hanno l’opportunità di vivere da protagonisti l’Espace Wellness Center di lusso. L’intera area wellness si sviluppa su ben 3.000 m². Include una SPA, una palestra dotata di attrezzature Technogym di ultima generazione, biosauna con cromoterapia, bagni turchi. E ancora, percorso Kneipp, una piscina interna riscaldata con vista panoramica e una di acqua salina. 6 cabine massaggio e doccia solare UVA, oltre a un’esclusiva SPA privata, con lettini ad acqua, jacuzzi, lettini in pietra riscaldata e bagno turco privato.

All’aperto, l’Espace Wellness Center offre 2 campi da padel, 2 campi da tennis, 2 percorsi jogging e 1 campo da calcetto. Oltre a un’area attrezzata per lo yoga e la ginnastica all’aria aperta. Per gli ospiti esterni sono disponibili accessi giornalieri, pacchetti day spa o abbonamenti e un vasto ventaglio di attività e proposte outdoor. Per godere appieno della natura circostante e del mare (gite in barca, a cavallo, percorsi benessere nell’oasi e tanto altro).



Oltre al wellness e al ricco menù di trattamenti estetici, la scienza prende forma e sostanza nel centro di medicina Espace MediSpa. Con programmi e percorsi di nutrizione e naturopatia a cura del famoso nutrizionista e biologo Luca Naitana, creatore del Metodo Wellbeing. Lui propone una vera e propria rieducazione alimentare che, assieme a visite mediche e ad esclusivi trattamenti mirati e personalizzati, costituiscono un sinergico percorso. Un percorso capace di realizzare gli obiettivi del peso-forma desiderato. Ma anche del benessere psico-fisico, garantendone la durata nel tempo.