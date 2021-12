Villa Làrio, l’unica luxury property del Lago di Como aperta anche in inverno

La magia del Lago di Como anche in inverno! E così Villa Làrio, esclusiva boutique property che sorge sulle rive del Lago di Como, precisamente a Pognana Lario, rimane aperta!

E’ uno degli hotel più affascinanti del lago, che con le sue 18 suite di design e il ristorante di cucina mediterranea, ha deciso di tenere aperta la struttura, fino a inizio Gennaio 2022. Sarà l’unico hotel di lusso del Lago di Como aperto anche in inverno.

E’ una sfida importante per la proprietà che crede molto nel potenziale del lago in questo periodo, complice anche la posizione della location che permette di godere il sole sulla sponda soleggiata del lago, anche in inverno.

Villa Làrio, tenendo aperta la struttura e il ristorante, vuole sottolineare come il lago possa esistere come destinazione internazionale anche nella stagione autunno-inverno offrendo così una proposta di ospitalità di fascia medio alta proprio in questo periodo.

La struttura accoglie un ristorante che vuole puntare anche su una clientela local, aperto sia a pranzo che a cena; il cliente potrà anche rilassarsi in villa, sulla terrazza o nella suggestiva lounge vista lago de Il Palazzo per un aperi-cena godendosi la bellezza di questo luogo rilassante ed emozionante.

La proposta gastronomica dello chef trentenne Visconti è dedicata a cinque ingredienti italiani della stagione attuale: la Castagna Cuneo IGP, il Castelmagno DOP, la Zucca di Mantova, il Tartufo Nero toscano e le Arance di Riberia (Sicilia).

Una “food experience” di altissima qualità volta a valorizzare piccole aziende agricole italiane e prodotti stagionali d’eccellenza.

L’obiettivo della proprietà è quello di poter tenere aperta la struttura tutto l’anno con attività dedicate agli ospiti e tour organizzati per scoprire il Lago di Como, le sue bellezze anche nella stagione invernale e visitare territori vicini come la Valtellina, la Franciacorta, le Langhe e il Roero. Realtà interessanti da un punto di vista culturale ed eno-gastronomico site a poche ore di auto dal Lago di Como.