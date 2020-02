“Sono il migliore, è vero. Io però penso ancora a migliorare. Quando credi di essere perfetto vuol dire che sei finito”. Valentino Rossi

Valentino Rossi, ha compiuto 41 anni il 16 febbraio. Il motociclista ha festeggiato a Tavullia insieme agli amici di sempre e alla fidanzata Francesca Sofia Novello, come raccontano le foto social postate su Instagram Una festa piena di risate e allegria, compreso il tentativo, da parte del festeggiato, di giocare con i numeri, da 41 a 14 sulla torta.

Amore

“A guardarti negli occhi mi ci perdo” Francesca Sofia Novello

Per l’occasione, la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che ricordiamo ha fatto la sua prima apparizione in pubblico come valletta al Festival di Sanremo 2020, affianco ad Amadeus, ha deciso di dedicare al suo amore delle parole romantiche, tratte da una canzone di Cesare Cremonini.

L’inizio

Della loro storia d’amore si era iniziato a parlare alla fine della passata stagione MotoGP, subito dopo il Rally di Monza e l’invito di Valentino al Ranch di Tavullia, in occasione della 100 km dei Campioni. La bellissima Francesca Sofia Novello è già stata soprannominata la Brooke Shields italiana: mora, sguardo magnetico e corpo perfetto ricorda l’attrice americana ai tempi di “Laguna Blu”. Per Valentino Rossi è la prima relazione ufficiale dopo la storia, finita nel 2016, con Linda Morselli. I loro 14 anni di differenza non contano perché si sa, l’amore non ha età.

La festa

Il campione di MotoGp ha festeggiato i suoi 41 anni tra le mille dediche scorrono sui testi delle canzoni di Cesare Cremonini, grande amico di Valentino Rossi. Una festa strepitosa con una miriade di amici tutti a fare il tifo per il motociclista, sembra proprio che per lui il tempo non passi mai.