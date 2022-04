Valentina Ferragni alloggia in un hotel di lusso a Marrakech. La nota influencer, sorella di Chiara è partita alla volta delle vacanze di Pasqua con il suo fidanzato Luca Vezil. I due non si fanno mancare proprio niente infatti hanno deciso di pernottare in un hotel stellato.

L’hotel di lusso a Marrakech di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno deciso di alloggiare in hotel di lusso a Marrakech. La struttura in questione è il Mandarin Oriental. L’hotel è immerso in 20 ettari di profumati giardini paesaggistici con le montagne innevate dell’Atlante che offrono uno scenario mozzafiato. Situato a soli 10 minuti di auto dal cuore della Medina, l’hotel offre ville private con giardini privati, piscine, ampie aree per prendere il sole e cene all’aperto ombreggiate.

Le spettacolari suite offrono viste panoramiche sui giardini e sulla campagna circostante. Ci sono una varietà di ristoranti e bar eccezionali e una spa di livello mondiale. L’esperienza di lusso è completata dal servizio impareggiabile del Gruppo, alleato delle migliori tradizioni e ospitalità del Regno del Marocco.

Four Seasons Resort Marrakech

Un’altro Hotel di lusso “stile” Valentina Ferragni a Marrakech è il Four Seasons Resort Marrakech. Relax, raffinatezza e un ambiente esotico definiscono l’atmosfera del lussuoso Four Seasons. Vicino ai bastioni del quartiere Hivernage e non lontano dai Giardini Menara, il Four Seasons offre un soggiorno autentico nel cuore di una lussureggiante oasi moresca.

Sebbene i famosi giardini della città del XII secolo non siano lontani, non dovrai lasciare i 40 acri di bouganville, palme e ulivi dell’hotel per goderti il canto degli uccelli autoctoni. Il complesso del resort è costituito da padiglioni dai toni rosa abbastanza bassi da non perdere mai gli ampi panorami delle innevate montagne dell’Atlante. Rifugiati in una delle 139 eleganti camere, dotate di tutti i comfort high-tech di casa.

Amanjena

Altro hotel di Lusso dove Valentina Ferragni avrebbe potuto alloggiare è il Amanjena. Tra palme da datteri e ulivi, troverai strutture rosa tenui che prendono ispirazione dal palazzo di un sultano con archi drammatici, lanterne moresche, tappeti berberi e pavimenti a mosaico. E ognuna di queste 32 spaziose sistemazioni sembra una residenza reale privata. Se riesci a staccarti dal tuo palazzo, c’è molto da esplorare nella proprietà, tra cui una spa, campi da tennis, golf, un cigar bar, un izakaya (un pub giapponese con cibo) di lusso con un sushi bar e una griglia robata, e un ristorante che serve cibo marocchino.