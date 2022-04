Le vasche idromassaggio Jacuzzi di lusso più costose al mondo. Le origini esatte della vasca idromassaggio non sono ben note, ma sappiamo che sono uno dei modi migliori per rilassarsi. Questi dispositivi originariamente erano nati come piccole vasche riempite con acqua riscaldata e ora si sono evoluti in macchine impressionanti che vantano centinaia di getti, sistemi di riscaldamento degli asciugamani integrati e alcuni hanno persino sistemi di intrattenimento. Una nuova vasca idromassaggio ti costerà qualche migliaio di euro, ma cosa succederebbe se i soldi non fossero un problema per te? Immagina di poter acquistare le vasche idromassaggio più premium sul mercato. Come sarebbero? Quanto costerebbero? Bene, se sei una persona che può permettersi di spendere un sacco di soldi per una vasca idromassaggio, ecco 5 delle vasche idromassaggio più costose che puoi attualmente ottenere.

Il Royal A909

La Royal A909 non è una vasca idromassaggio all’aperto, né quella in cui puoi fare una festa poiché c’è spazio solo per una. Ha lo scopo di sostituire la vasca da bagno interna, offrendo allo stesso tempo tutte le caratteristiche viste nelle vasche idromassaggio di fascia alta come le Jacuzzi di lusso che vengono poi confezionate in un design accattivante e moderno. L’unità dispone di sei getti idromassaggio, sei getti a livello del collo e otto getti d’aria situati sul fondo. Offre una doccia superiore, un sistema massaggiante, un pannello di controllo touchscreen, luci a LED e un sistema di intrattenimento completo con alcuni altoparlanti. Puoi anche collegare il telefono all’unità e rispondere a chiamate in vivavoce mentre fai il bagno. Il prezzo per questa tipo Jacuzzi di lusso è di 12mila dollari.

La Jacuzzi di lusso: J-480

Nel mondo delle vasche idromassaggio e delle spa, Jacuzzi è probabilmente il nome più riconosciuto del settore. Hanno una gamma di vasche idromassaggio di alta qualità e il loro J-480 è una delle loro offerte più premium. Può ospitare sei persone, contiene 480 litri d’acqua e ha 52 getti in totale. Ha anche alcune caratteristiche di lusso come luci a LED che cambiano colore, una cascata incorporata, un sedile lounge e un sistema di massaggio che regola la pressione e il flusso dei getti. Per questo gioiellino ti serviranno 16mila dollari.

The Hot Tug di lusso

Dimentica le tradizionali vasche idromassaggio, ecco qualcosa che è un po’ fuori dall’ordinario. In parte barca e in parte vasca idromassaggio, incontra l’Hot Tug. Creato da Frank de Bruijn nei Paesi Bassi, l’Hot Tug è realizzato in fibra di vetro e robusto materiale in poliestere. Anche se non è una Jacuzzi di lusso Ciò consente all’unità di essere abbastanza galleggiante da poter galleggiare sull’acqua. Ha spazio per otto persone, può contenere 400 galloni d’acqua e ha un motore fuoribordo da 2,4 KW. Farà sicuramente girare la testa sopratutto per il prezzo: 21.000 dollari.

“Big Chief” di Platinum Spa

Il Big Chief di Platinum Spa è dove le cose iniziano a farsi interessanti. A 25.000 dollari questa unità è più di una semplice vasca idromassaggio, è un’esperienza. Può ospitare cinque persone in totale e ha molte delle caratteristiche viste sulle vasche idromassaggio di fascia alta: luci illuminanti, getti potenti, una cascata, un’area lounge e altro ancora. Anche se non è una Jacuzzi di lusso, a differenza di altre vasche idromassaggio, questa unità dispone di un sistema di intrattenimento completo. Offre un sistema audio Dolby Surround Sound e un televisore a schermo piatto pieghevole. Quando combini tutte queste caratteristiche, hai una costosa vasca idromassaggio a portata di mano.

Il Luxema 8000

A 26.000 dollari, la Luxema 8000 è una delle vasche idromassaggio più costose che puoi ottenere ed è anche uno dei modelli più esclusivi in ​​circolazione. Quella vasca idromassaggio, se così si può chiamare, è composta da due livelli diversi. Il livello superiore offre un’area piscina più ampia, generalmente riempita con acqua fredda. È l’area in cui ti raffreddi e ha anche un potente sistema a getto in cui puoi nuotare contro corrente e allenarti. La parte inferiore è quindi una tradizionale vasca idromassaggio ricca di funzioni. Ci sono sei sedili, cuscini per il collo, centinaia di getti d’acqua, luci a LED, un televisore LCD / sistema di intrattenimento integrato e persino un piccolo bar. Ha tutte le caratteristiche che potresti desiderare in una vasca idromassaggio di lusso, ed è per questo che costa quanto un’auto. In termini di vasche idromassaggio, non c’è niente di meglio di così.