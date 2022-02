Jeff Bezos smonta un ponte a Rotterdam per assecondare uno dei suoi nuovi capricci. Uno degli uomini più ricchi del mondo infatti ha iniziato questa opera di “smantellamento” per far passare un superyacht.

Uno storico ponte in acciaio nella città portuale olandese di Rotterdam sarà in parte smantellato per consentire il passaggio di un superyacht costruito per il fondatore di Amazon Jeff Bezos. Il gigantesco yacht di Bezos da 430 milioni di euro è troppo grande per l’iconico ponte Koningshaven. La struttura risale al 1878 ed è stato ricostruito dopo essere stato bombardato dai nazisti nel 1940 durante la seconda guerra mondiale. Il cantiere navale ad Alblasserdam che sta costruendo il mastodontico yacht chiede al consiglio locale di rimuovere la sezione centrale del ponte in modo che possa attraversarlo.

I costi per lo smantellamento di Jeff

«È l’unica via per il mare», conferma un portavoce del sindaco di Rotterdam, aggiungendo che il proprietario di Amazon Jeff Bezos pagherà il conto per l’operazione. La decisione ha fatto arrabbiare alcuni nei Paesi Bassi poiché il consiglio locale ha promesso dopo un’importante ristrutturazione nel 2017 che non avrebbe mai più smantellato il ponte, noto ai Rotterdammers come De Hef. L’ufficio del sindaco ha sottolineato i vantaggi economici e i posti di lavoro creati dalla costruzione della barca, ma ha promesso che il ponte sarebbe stato ricostruito nella sua forma attuale.

Sebbene i piani esatti, l’orario e i costi non siano stati fissati, Bezos pagherà per smantellare il ponte. Frances van Heijst, portavoce del comune di Rotterdam, conferma telefonicamente che la città non avrebbe pagato il conto. Ha detto che il costruttore navale sostiene il costo dell’assunzione di una società per eseguire la decostruzione e il rimontaggio del ponte, ma che non è stata in grado di fornire una stima o una ripartizione del costo poiché “è necessario elaborare molti dettagli”.