A Star is born. No, non stiamo parlando dell’acclamato film di Bradley Cooper, anche se c’è profumo di cinema e “stelle” anche in questo articolo. Vi parliamo di Valentina Bìssoli, che molti di voi conosceranno perché ha animato per lungo tempo un suo blog qui su Luxgallery. Valentina è appena tornata da Venezia, dalla Mostra Internazionale del Cinema, dove ha trascorso alcuni giorni intensi di incontri e conoscenze.

Ebbene, direte, dov’è la notizia? Valentina Bìssoli è una modella affermata: ha posato per fotografi di fama internazionale come Chris Heads, è stata invitata a manifestazioni di eco globale come i Grammy Awards di Los Angeles nel 2019, ed è stata testimonial di brand di successo come Yamamay. E’ abitudine di manifestazioni come la Mostra del Cinema invitare ospiti che sappiano sposare la bellezza che gira attorno al mondo del cinema, per riaccendere il sogno del divismo, lontano dal trash cui ci abituati il dominio televisivo.

Ecco dunque che la parata di stelle di Venezia 2021, da Ben Affleck a Jennifer Lopez, da Kate Hudson a Charlotte Gainsbourg per finire con le italiane Claudia Gerini e Benedetta Porcaroli, ha annoverato anche la nostra “piccola stella” Valentina. Un sogno che si è coronato, ci racconta, dopo diversi anni di gavetta e duro lavoro. Essere al centro dell’attenzione del pubblico sul red carpet al Lido, soprattutto dei giovanissimi, è stata un’apprezzatissima sorpresa per giovane modella veronese. Valentina Bìssoli è attualmente il volto dell’azienda Lusso Esclusivo, realtà italiana di successo ( ed internazionale) che offre servizi di lusso.

Lei che da piccola, racconta, veniva spesso messa ai margini per il suo aspetto fisico “differente”, oggi si prende una piccola rivincita personale. Una storia, quella del body shaming, che troppo spesso incontriamo e non solo dentro allo star system. Valentina ci ha promesso che la racconterà qui nel suo blog su Luxgallery, ma intanto godiamoci gli scatti che ci ha inviato da Venezia: un sorriso che sa di felicità e consapevolezza.

Stilista: Giorgia Chiavico

Gioielli: Diego Oro

Scarpe: Chiara Cesaraccio

Make up and hair: Giulia Balestriero

Credit foto: Francesco Baronio