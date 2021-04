Il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio, nonché assessore ligure Marco Scajola, sulle linee guida per le vacanze Estate 2021: “Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per Covid – ha detto Scajola -. Noi per l’estate 2021 ripartiamo da lì”. Ma ora guardiamo insieme cosa prevederanno le linee guida per questa stagione balneare.

Vacanze Estate 2021, cosa si potrà fare: tutte le regole da rispettare

Un concetto che Scajola ha rimarcato: “l’unione tra Regioni che, al di là del colore politico, fanno squadra per affrontare al meglio la situazione che abbiamo di fronte, che coinvolge economia, turismo e sicurezza”. Previsto per le vacanze Estate 2021 che gli stabilimenti dovrebbero essere aperti con ingresso solo su prenotazione. L’accesso agli stabilimenti balneari sarà contingentato con prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. I sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web resta sempre favorito.

Si ritiene necessaria l’igienizzazione di ogni superficie prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro bagnante, regola valida anche se si dovesse trattare della medesima giornata. Separare l’entrata dall’uscita negli stabilimenti balneari, magari mediante l’utilizzo di una segnaletica chiara. La distanza minima consigliata da tenere tra le file degli ombrelloni è di 5 metri. Distanziamento fra sdraio e lettini di almeno due metri fuorché per membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante. Anche le cabine in spiaggia saranno destinate unicamente ai membri del medesimo nucleo familiare o comunque alle persone che condividono la medesima unità abitativa.

Così come riportato da tg24.sky.it le regole per le vacanze Estate 2021. “Da evitare le pratiche di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e feste. Per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento. Per la fruizione di servizi igienici e docce andrà rispettato il distanziamento sociale di almeno due metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni”.