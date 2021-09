Alla ricerca di vacanze di lusso? Una nuova ricerca rivela le prime 20 città del mondo che offrono il massimo del lusso, dai negozi di grandi firme agli hotel 5 stelle e ai ristoranti Michelin. Ecco quali sono le prime tre.

Vacanze di lusso: Parigi è la città più chic del mondo

Lo studio analizza il numero di locali di lusso per scoprire quale nel mondo è davvero la città più sontuosa. Parigi è in cima alla lista con un totale di 427 ristoranti con stelle Michelin, 108 negozi dei dieci più grandi designer di lusso del mondo. Inoltre offre 95 hotel con una valutazione a cinque stelle. Insomma la capitale della Francia si aggiudica la corona di città più lussuosa del mondo.

Per una vacanza di lusso di lusso le strade migliori per chi cerca i migliori articoli di design sono la Rue du Faubourg Saint Honoré e la Rue Saint Honoré. Ia prima via è sede di negozi di affermate case di moda, da Givenchy a Dior. Se si vuole invece vedere una miscela di marchi di lusso familiari e altri designer emergenti di nicchia, si va a Rue Saint Honoré. Per chi invece cerca le specialità culinarie francesi, Parigi offre alcune squisite opzioni da stelle Michelin da regalarti. Come le delizie del Pavillon Ledoyen, del Arpège oppure Restaurant Guy Savoy.

Londra tra le città più di lusso

Al secondo posto per una vacanza di lusso in piena regola c’è Londra. Sebbene sia sede di alloggi iconici come il Ritz o il Savoy la capitale del Regno Unito ha meno ristoranti con stelle Michelin rispetto a Parigi.

Quando si tratta di fare shopping a Londra, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Knightsbridge è per chi vuole esplorare le lussuose boutique di Harrods, seguita da una passeggiata lungo Sloane Square. Covent Garden invece è per chi vuole trovare tutti gli stilisti preferiti come Tiffany & Co. Proprio accanto si possono trovare i vestiti e gli accessori più lussuosi entrando da Selfridges o Liberty.

Tokyo al terzo posto tra le città più lussuose al mondo

Al terzo posto c’è Tokyo, che offre un totale di 298 pasti premiati tra cui alcuni dei migliori sushi bar del mondo. Considerato un paradiso per i buongustai, se si va per una vacanza di lusso a Tokyo bisogna provare il Ginza Kojyu, premiato con tre stelle Michelin. Per la zona shopping, Ginza è il quartiere giusto. La zona offre infatti ai visitatori un centro commerciale con una terrazza panoramica e installazioni artistiche che ospita tutte le più note griffe di fascia alta (Ginza Six). Un viaggio a Tokyo può essere reso ancora più di prima classe soggiornando all’Imperial Hotel Tokyo, rinomato per il suo servizio di alta qualità sin dalla sua fondazione nel 1890.