Ursula Corbero manda il tilt i social. La foto in topless è decisamente poetica

Qualche tempo fa avevamo scalato insieme la vetta dei guadagni, per puntata, del cast principale della serie tv spagnola La casa di carta. Una classifica redatta da Money. In attesa di darvi una rinfrescata e farvi strabuzzare gli occhi, diamo un occhio a Ursula Corbero aka Tokyo, autrice, nelle ultime ore, di un post su Instagram super piccantino.

Ursula Corbero è la hot Tokyo de La casa di carta, che negli ultimi giorni ha generosamente infuocato il weekend a tutti i suoi follower. L’attrice 31enne ha deciso di condividere su Instagram una sequenza di due fotografie che la immortalano a letto, totalmente nuda. Tutta nuda ma non proprio tutta, complici un paio di slip e degli anfibi ai piedi con suola carro armato. Davvero molto sensuale e ammiccante, Ursula Corbero è più bella che mai. Una pelle diafana e il suo classico taglio di capelli, divenuto ormai trend mondiale, hanno completato l’effetto glam dello scatto.

Il seno nudo è stato occultato leggermente dall’apposizione di un effetto – scintillio luminoso, trick che le ha permesso di superare la censura di Instagram. Cosa è accaduto?! Oltre tre milioni e mezzo di like e più di 12mila commenti da parte dei follower in subbuglio. Tra i commenti spicca fra tutti quello della nostra bionda preferita, Chiara Ferragni, che crede tantissimo nel girl support e che tiene a far sapere a Ursula Corbero che sia la più cool, commentando un sobrio ma efficace “Coolest 😍”.

Accenniamo un attimo allo stipendi da panico percepito da Ursula Corbero. In cima alla vetta stipendi de La casa di carta troviamo Alvaro Morte (il professore), ma ci sono i tre attori che gli tengono buona compagnia e che fanno parte del cast fin dalla primissima puntata. I fantastici 3 sono: Tokyo (Ursula Corbero), Berlino (Pedro Alonso) e Lisbona (precedentemente nota come l’ispettrice Raquel Murillo). Anche loro hanno un introito pari a 63 mila euro a episodio. Qui per approfondire gli stipendi di tutti —> La Casa di Carta, quanto guadagnano gli attori?.